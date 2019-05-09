Умер Сергей Доренко (snob.ru)

Главному редактору "Говорит Москва" было всего 59 лет

В Москве внезапно скончался известный российский журналист, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко. Об этом сообщают российские СМИ.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Сергей Доренко двигался на мотоцикле со стороны Курского вокзала к Таганской площади. Предположительно, у него внезапно начались проблемы с сердцем, он пережил клиническую смерть и вместе с мотоциклом завалился на бок.

Место гибели Сергея Доренко

После этого он пролетел наискосок до отбойника встречной полосы. На место происшествия немедленно вызвали бригаду скорой помощи, но врачи помочь ему уже не смогли и констатировали смерть журналиста. Сергею Доренко было 59 лет.

Сергей Доренко умер 9 мая в Москве (wikimedia.org)

Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи, в семье военного летчика. Его мама родом из Житомира, а отец из Стаханова. В детстве с родителями часто переезжал и сменил около десятка школ. В 1982 году окончил историко-филологический факультет Университета Дружбы народов им. Патриса Лумумбы.

С 1977 по 1982 год работал переводчиком с делегациями из Латинской Америки и Африки. С 1982 по 1984 год – работал переводчиком в Анголе. После службы в Вооруженных силах СССР начал работать на телевидении.

До 1991 года был редактором Службы внешних отношений, ведущим-комментатором информационной программы "120 минут", корреспондентом ТСН.

Сергей Доренко (Социальные сети)

После 1991 года – ведущий программы "Вести", ведущий программы "Новости" на 1-м канале "Останкино", корреспондент испанской службы CNN.

Работал на многих российских телеканалах, ездил в зону боевых действий в Чечне. Несколько лет вел авторскую программу, но после скандала был отстранен от эфира из-за критики в адрес Путина. Позже был уволен с телеканала ОРТ.

С 2008 года – главный редактор радиостанции "Русская служба новостей", с 2013 года работал на "Эхо Москвы". С 2014 года – работал на радиостанции "Говорит Москва, где стал главным редактором.

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