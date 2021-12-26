Два веника в доме могут принести беду: что категорически нельзя делать с этим предметом

Менять старый веник на новый

Если у вас возникла потребность поменять веник, то от старого сначала нужно избавиться. Одновременно двух веников в доме быть не должно – это может навлечь неприятности на всех членов семьи.

Веник считается главным предметом чистоты в доме и является символом финансового благополучия.

Наличие двух веников сразу приводят к раздвоению финансовой удачи и могут спровоцировать бедность, разорение.

Старый веник нужно выбросить как можно дальше от вашего дома, чтобы он не привлек болезни и несчастье. Лучше всего – в безлюдном месте.

Сжигать старый веник нельзя, по древним приметам это могло навлечь беду на дом: насекомых, скандалы.

За новым веником стоит идти только тогда, когда вы уже избавились от старого.

Какое значение имеет веник

Веник может вынести из дома не только мусор, который по старой поговорке выносить из дома нельзя. Еще старый веник может украсть энергию из вашего жилья.

Он должен быть всегда чистым, так как домовой любит на нем спать. Если испортить отношения с домовым, то вся семья может пострадать.

Веник должен стоять постоянно на одном и том же месте. А менять его необходимо раз в год. За год он собирает весь негатив, и вся плохая энергия уйдет вместе с ним из дома.

Еще можно использовать оберег в виде миниатюрного веника, который часто размещают на видном месте. Этот оберег защищает всех жильцов дома от неприятностей.

Какие есть приметы с веником

Веник должен стоять в углу ручкой вниз – это привлечет в дом достаток. В таком положении веник защищает от злых людей всех живущих в доме.

Нельзя подметать в доме, когда кто-то из членов семьи находится в дороге. Считается, что с этим человеком может случиться неприятность.

Нельзя подметать, когда из вашего дома уехали гости. Нужно дождаться, пока они благополучно доберутся до своего места назначения.

Нельзя готовить еду и одновременно подметать – ваше блюдо выйдет невкусным.

Нельзя переступать через веник – это может привлечь болезни.

Нельзя обметать веником одиноких мужчин и женщин – считается, что так можно смести с них судьбу и встречу со второй половинкой.

Подметать в доме нужно начинать от входных дверей, а не наоборот. Выметать сор к порогу из других комнат – выметать из дома все ценности.

Уборку в доме нужно заканчивать до захода солнца. Нельзя подметать в темное время суток, можно привлечь на себя бедность и болезни.

Давать веник посторонним людям нельзя, подметать в доме могут только члены семьи. Если в доме будут подметать посторонние люди, то семье везти не будет.