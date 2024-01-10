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Два інфаркти з різницею в тиждень: у Львові чоловікові терміново пересадили серце

Львів, Середа 10 січня 2024 09:55
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Два інфаркти з різницею в тиждень: у Львові чоловікові терміново пересадили серце У Львові чоловікові провели термінову трансплантацію серця (фото: facebook.com/1tmolviv)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові терміново пересадили 42-річному чоловікові серце. Відомо, що він переніс два інфаркти з різницею в тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Першого медичного об'єднання Львова.

В якому стані чоловік потрапив до лікарні

Після другого серце Олександра Малешенкова ледь билося в грудях і будь-якої миті ризикувало спинитися.

Два місяці тому йому раптово стало зле. Згодом стан поліпшився, але за тиждень знову стався напад.

"Мене кинуло в холодний піт, підвищилася температура, почало боліти в грудній клітці та руки, буквально, відняло, дружина викликала швидку", - пригадує Олександр.

Два інфаркти з різницею в тиждень: у Львові чоловікові терміново пересадили серце42-річний Олександр (фото: facebook.com/1tmolviv)

У лікарні, куди звернувся чоловік, діагностували гострий інфаркт міокарда. Серце чоловіка ледь билося та не виконувало своєї функції.

Лікарі заявили, що Олександра врятує лише трансплантація серця. Але часу чекати в нього майже немає.

Як знайшли донора

У Львові в лікарні спеціалісти інтенсивної терапії буквально повернули чоловіка з того світу. Стан вдається стабілізувати.

Однак, через те, що більша частина серця була уражена інфарктом, він потребує важкої медикаментозної підтримки.

Дивом саме в той момент в лікарні з’являється донор, родина якого дає згоду на вилучення органів. Серце підходить Олександру.

Лікарі зазначили, що трансплантація тривала п’ять годин та минула успішно.

"Я, коли відкрив очі й зробив перший вдих, не повірив, бо останні дні перед пересадкою задихався", - розповів Олександр.

На 12 добу після операції чоловік поїхав додому. Його мрія - побачити дітей і прогулятися рідним Львовом.

Два інфаркти з різницею в тиждень: у Львові чоловікові терміново пересадили серцеДва інфаркти з різницею в тиждень: у Львові чоловікові терміново пересадили серцеДва інфаркти з різницею в тиждень: у Львові чоловікові терміново пересадили серцеДва інфаркти з різницею в тиждень: у Львові чоловікові терміново пересадили серцеДва інфаркти з різницею в тиждень: у Львові чоловікові терміново пересадили серцеУ Львові чоловікові провели термінову трансплантацію серця (фото: facebook.com/1tmolviv)

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