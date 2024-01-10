Два инфаркта с разницей в неделю: во Львове мужчине срочно пересадили сердце
Во Львове срочно пересадили 42-летнему мужчине сердце. Известно, что он перенес два инфаркта с разницей в неделю.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Первого медицинского объединения Львова.
В каком состоянии мужчина попал в больницу
После второго сердца Александра Малешенкова едва билось в груди и в любой момент рисковало остановиться.
Два месяца назад ему вдруг стало плохо. Впоследствии состояние улучшилось, но через неделю снова произошол приступ.
"Меня бросило в холодный пот, повысилась температура, начало болеть в грудной клетке и руки буквально отняло, жена вызвала скорую", - вспоминает Александр.
42-летний Александр (фото: facebook.com/1tmolviv)
В больнице, куда обратился мужчина, диагностировали острый инфаркт миокарда. Сердце мужчины едва билось и не выполняло свою функцию.
Врачи заявили, что Александра спасет только трансплантация сердца. Но времени ждать у него почти нет.
Как нашли донора
Во Львове в больнице специалисты интенсивной терапии буквально вернули мужчину с того света. Состояние удается стабилизировать.
Однако из-за того, что большая часть сердца была поражена инфарктом, он нуждается в тяжелой медикаментозной поддержке.
Чудом именно в тот момент в больнице появляется донор, семья которого дает согласие на изъятие органов. Сердце подходит Александру.
Врачи отметили, что трансплантация длилась пять часов и прошла успешно.
"Я, когда открыл глаза и сделал первый вдох, не поверил, потому что последние дни перед пересадкой задыхался", - рассказал Александр.
На 12 сутки после операции мужчина поехал домой. Его мечта - увидеть детей и прогуляться по родному Львову.
Во Львове мужчине провели срочную трансплантацию сердца (фото: facebook.com/1tmolviv)
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