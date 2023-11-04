"Дуже схуд, згорів у лікарні". Друзі Сергія Сивохо розкрили невідомі факти про артиста

"Згорів у лікарні за тиждень"

Колишня директор ТРК "Україна" Марина Миргородська розповіла, що Сивохо та його дружина Тетяна були "ідеальною парою". Також вона пригадала останню зустріч з артистом. Вже тоді він був з палицею. А у Німеччину він їхав лише задля того, аби проконсультуватися з лікарями.

"Він ніколи не був пихатим, надмірним, хоча свого часу був великою зіркою. Востаннє ми бачилися на похороні колеги - він вже тоді був з палицею. Я бачила, що дуже схуд. Але був позитивно налаштований і вірив у те, що подолає все це. Ну ніхто не подумав би, що в 54 роки при рівні сучасної медицини… Тетяна мені сьогодні розповідала, що він приїхав у Німеччину просто на консультацію. І згорів у лікарні за тиждень", - розповіла Миргородська.

Сивохо помер у ніч на 17 жовтня (фото: facebook.com/sivokho)

"Хворів багато років"

Телеведуча Анна Свиридова зазначила, що вже давно знала про хворобу артиста. Вона спілкувалася із ним за декілька тижнів до дня його смерті. Тоді ведуча просила, аби Сивохо порадив лікарів для Ніни Матвієнко, якої не стало 8 жовтня.

"Він порадив, куди можна звернутися. Я передала цю інформацію. А про себе, як завжди: все добре. Навіть у голосі не відчула, що, можливо, все не так зі здоров'ям. Я знала, як і всі, що він хворіє багато років. Це ж все відбувалося на наших очах. Його дружина Таня – дуже сильна жінка. Завдяки їй він протримався стільки років. У них дуже міцна родина. Вона за ним була як за кам’яною стіною, а він - за нею", - повідомила Свиридова.

Сергій Сивохо та його дружина (фото: instagram.com/ciboxo)

"Дуже любив маму"

Ведучий Андрій Бєдняков також поділився невідомими фактами про артиста. Сивохо став для нього прикладом людини, яка цінує матір. За словами Бєднякова, артист завжди про неї пам'ятав.

"Він дуже любив маму, неймовірно її поважав. Скільки ми де разом не бували, завжди їхав додому з подарунками. Мама для нього - головна людина на світі. Він мене не те що навчив, а зайвий раз показував приклад (що дуже правильно), що батьки для тебе - це номер один. Він завжди, де б не був, телефонував мамі. Слухався її, навіть у дуже дорослому віці", - пригадав Бєдняков.