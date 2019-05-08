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Дурачок, что ли? Российский актер хотел пересечь границу Украины и опозорился

STYLERКурьезы    08.05.2019 - 12:16
Дурачок, что ли? Российский актер хотел пересечь границу Украины и опозорился
Андрей Мерзликин опозорился (коллаж РБК-Украина)

Андрей Мерзликин решил "потроллить" украинцев, но стал посмешищем в сети

Российский актер Андрей Мерзликин решил незаконно пересечь границу Украины. Сделал, правда, запрещенный в нашей стране артист, это в странный способ - он пробежал туда и обратно через рапсовое поле в Молдове. Видео актер опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

"Мы в Молдавии. Граница Украины на горизонте. Въезд для меня запрещен (почему-то!), и я решил воспользоваться моментом и попробовать приблизится к желанию обнять друзей из Украины!" - написал звезда фильма "Бумер" и сериала "Штрафбат".

Андрей Мерзликин побежал по полю

Многие подписчики посчитали поступок актера, мягко говоря, странным.

  • Дурачок, что ли?
  • Лучше бы что-то полезное сделал.
  • А зачем? Может, нагадил в поле и умолчал...
  • Идиотизм зашкаливает.
  • Рапс потоптал, с*ка!
  • Дебил...
  • Делать ему нечего. Для чего это надо было делать?
  • И это поступок?
  • И что это ему дало?

Дурачок, что ли? Российский актер хотел пересечь границу Украины и опозорился

Скриншот комментариев

Некоторые пользователи, комментируя "забег" Мерзликина, высмеивают фейки российской пропаганды.

"Бежал по заминированному полю, под ураганным огнем украинских карателей, через колючую проволоку, установил на оккупированной х*хлами исконно российской территории вымпел триколора и сквозь ад и пламя прорвался обратно... Вот это круть была бы", - иронично написал один юзер.

Ранее в Киеве набросились на провокатора, который шел по городу и по телефону рассказывал своему собеседнику, что "это хохл*та, русский город".

Напомним, в Ровно мужчина в футболке с надписью From Russia With Love устроил драку с водителем из-за того, что тот сделал ему замечание.

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