Дурачок, что ли? Российский актер хотел пересечь границу Украины и опозорился

Мы в Молдавии. Граница Украины на горизонте. Въезд для меня запрещен (почему-то!), и я решил воспользоваться моментом и попробовать приблизится к желанию обнять друзей из Украины! . #молдавия #рапс #поле #солнце #весна #огонь

A post shared by Мерзликин Андрей (@merzlikinandrey) on May 5, 2019 at 12:19am PDT