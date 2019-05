Дурник, чи що? Російський актор хотів перетнути кордон України і зганьбився

Ми в Молдові. Кордон України на горизонті. В'їзд для мене заборонений (чомусь!), і я вирішив скористатися моментом і спробувати наблизиться до бажання обійняти друзів з України! . #молдова #ріпак #поле #сонце #весна #вогонь

