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Дурник, чи що? Російський актор хотів перетнути кордон України і зганьбився

STYLERКурйози    08.05.2019 - 12:16
Дурник, чи що? Російський актор хотів перетнути кордон України і зганьбився
Андрій Мерзлікін зганьбився (колаж РБК-Україна)

Андрій Мерзлікін вирішив "потролити" українців, але став посміховиськом в мережі

Російський актор Андрій Мерзлікін вирішив незаконно перетнути кордон України. Зробив, правда, заборонений в нашій країні артист, це в дивний спосіб - він пробіг туди і назад через рапсове поле в Молдові. Відео актор опублікував у своєму Instagram-акаунті.

"Ми в Молдавії. Кордон України на горизонті. В'їзд для мене заборонений (чомусь!), і я вирішив скористатися моментом і спробувати наблизиться до бажання обійняти друзів з України!" - написав зірка фільму "Бумер" і серіалу "Штрафбат".

Андрій Мерзлікін побіг по полю

Багато підписників вважають вчинок актора, м'яко кажучи, дивним.

  • Дурник, чи що?
  • Краще б щось корисне зробив.
  • А навіщо? Може, напаскудив в полі і промовчав...
  • Ідіотизм зашкалює.
  • Ріпак потоптав, с*ка!
  • Дебіл...
  • Робити йому нічого. Для чого це треба було робити?
  • І це вчинок?
  • І що це йому дало?

Дурник, чи що? Російський актор хотів перетнути кордон України і зганьбився

Скріншот коментарів

Деякі користувачі, коментуючи "забіг" Мерзлікіна, висміюють фейки російської пропаганди.

"Біг по замінованому полю, під ураганним вогнем українських карателів, через колючий дріт, встановив на окупованій х*хлами споконвічно російській території вимпел триколора і крізь пекло і полум'я прорвався назад... Ось це круть була б", - іронічно написав один юзер.

Раніше у Києві накинулися на провокатора, який йшов по місту і по телефону розповідав своєму співбесіднику, що "це хохл*та, російське місто".

Нагадаємо, у Рівному чоловік у футболці з написом From Russia With Love влаштував бійку з водієм через те, що той зробив йому зауваження.

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