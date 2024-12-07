Думайте лише про хороше. Астролог озвучила прогноз на 7 грудня

Прогноз астропогоди на 7 грудня

Від нових та важливих справ краще відмовитися. Окрім цього, в суботу Соловйова радить бути уважними, адже активізуються брехуни та шахраї.

"Обережно зі словами, небезпечні пліткарство та брехня - про них швидко стане відомо оточуючим. Після 12:22 слова набувають найвищу силу та значення: усе сказане може реалізуватися у житті. Втіляться у життя усі добрі побажання. Корисно вчитися говорити, працювати з логопедами, фоніатрами, позбавлятися слів-паразитів, опановувати ораторське мистецтво", - розповіла астролог.

Окрім цього, 7 грудня настає день Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми. Астрологи ще називають його "великим нещастям". Нагороду та подарунки можуть отримати лише ті, хто гідно витримає всі уроки та перевірки, які "любить" влаштовувати Сатурн.

"Збалансувати дію планети можна завдяки правдивості, працьовитості, турботі про інших, особливо - про людей похилого віку та про тих, хто втратив дім. Приділіть час домашнім справам, самовдосконаленню, дотримуйтесь режиму, дбайливо, з повагою ставтесь до свого та чужого часу", - зазначила експерт.

Гороскоп на 7 грудня (ілюстрація: freepik.com)

Важливі астрологічні поради на суботу

7 грудня, з 10:04 до 11:48 за київським часом, Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у королівському градусі Водолія.

"Цей градус у Водолії символізує силу волі, незламний дух, твердість характеру. Ці риси дозволяють долати навіть найскладніші перепони та досягати будь-якої наміченої мети. Градус забезпечує "місце під Сонцем", дарує владу, розвинену інтуїцію, славу, довге життя, високе становище у суспільстві, могутність, успіх у починаннях, зокрема авантюрних", - пояснила Соловйова.

"Він король становища - всі йому повинні служити. Також цей градус дарує безліч покровителів і вірних друзів. Він робить людей справжніми щасливчиками у коханні, дарує унікальні здібності, багатий творчий дар, містичне прозріння, розкриття таємниць буття", - додала вона.

Втім, це ще не все. У суботу, з 17:05 до 18:49 за київським часом, Місяць опиниться у руйнівному градусі Риб. Через це варто бути обережними.

"У Рибах цей градус викликає підсвідомі страхи, створює можливість потрапляння у психічну залежність, схильність до масових психозів, розчарування у житті, перешкоди, борги. Він - символ недовіри, хитрий, холодний і агресивний, підлий та підступний", - попередила експерт.

"Цей градус заплутує у власних підступах тих, хто ними зловживає. Гасить творчі імпульси, ініціативу та самовпевненість. Саме тому не призначайте на цей період (з 17:05 до 18:49) важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Місяця", - резюмувала вона.