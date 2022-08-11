"Думала, что закрою собой ребенка": мама 4-летней Лизы из Винницы рассказала, как погибла ее девочка

По словам женщины, после операции она потеряла память и не понимала, почему ее тело все перевязанное. Ирина верила, что ее дочь жива, ведь она не могла осознать того, что ребенок погиб.

"Думала, где Лиза, почему не со мной. Я верила, что моя доченька жива, потому что такого не может быть, мой ребенок не мог погибнуть, так не должно быть. Смотрела на свои травмы и понимала, что это все же не сон. Каждая секунда воспроизводилась в памяти", - написала она.

Ирина Дмитриева и ее 4-летняя дочь Лиза (фото: instagram / l.i.z.i.love)

Также вскоре к Ирине вернулась память. Она вспомнила, как услышала сильный звук, и тогда она увидела, как летит ракета.

"Мы одновременно с Лизой подняли голову вверх, прямо над нами летела ракета - чрезвычайно большая. Казалось, что она несколько метров над головой. Увидела, как падает в сторону дома офицеров, стала спиной к нему, думала, что закрою собой ребенка. Это была даже не секунда, а гораздо меньше. Я очень крепко держала коляску с Лизой, согнулась, ее голова была возле моей. Дальше сильный взрыв и дрожание земли", - поделилась Ирина.

Место трагедии, где погибла 4-летняя Лиза (фото: instagram / l.i.z.i.love)

Она добавила, что тогда совсем не чувствовала боли, а вокруг стояла мертвая тишина. После этого женщина увидела черный дым, за которым ничего не было видно.

"Я не слышала второго взрыва, не слышала сигнализации машин, ничего не слышала. Потом увидела свою доченьку, ее разорванное тело. Еще несколько минут бегала, искала людей, чтобы помогли вытащить Лизу из коляски. Вокруг стояла мертвая тишина. Села и начала кричать. Потом почувствовала сильную боль и увидела, как на землю льется кровь, начала задыхаться. Мозг отказывался верить. Эта страшная картина вертится перед глазами снова и снова."- поделилась Дмитриева

Женщина добавила, что российские военные убили ее ребенка, подняли руку на святое.

"Сколько еще миру нужно доказательств, чтобы остановить массовые убийства украинского народа? Более 360 убитых и изнасилованных маленьких ангелов", - отметила женщина.

Маленькая девочка Лиза из Винницы (фото: instagram / l.i.z.i.love)