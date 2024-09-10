"Думала, що мої батьки загинули в Ірпені": історія Олі Цибульської у музеї "Голоси мирних"

"Я проклинала і себе і Бога, бо відчувала тільки безсилля. Мені казали, що нічого неможливо дізнатися. Скидали фото загиблих людей, щоб я подивилася, чи це не мої батьки", - розповідає Оля Олексію Суханову, актору, ведучому та амбасадору музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Ведуча не хоче переповідати всі подробиці тих подій: батьки живі, і це найкраще з того, що могло трапитися. Натомість вона шукає способи, щоби бути підтримкою для інших, хоча це буває важко. Її секрет - триматися за тих, хто тримається.

"Я тримаюся за бабусь, які продають яблука й кажуть, що все буде нормально. За тих, хто радіє, що ніч була без тривоги й вдалося виспатися. Я весь час зустрічаю людей, які вірять і докладають зусиль, щоби все закінчилося не "перемир'ям", а Перемогою. Коли спілкуюся з ними, у мене вирівнюється спина", - говорить Оля.

І додає, що інколи дозволяє собі поплакати, хоча й дуже не хоче, щоби ворог бачив наші сльози.

Дивіться та слухайте її розповідь з перших вуст за посиланням.

Історія Олі Цибульської увійшла до музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, який збирає історії мирних мешканців України про війну від першої особи. Його архів містить вже понад 115 тисяч історій.

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