Думаєте, вас зурочили? Як без допомоги гадалок перевірити, чи є на вас порча

Зняття порчі самостійно в домашніх умовах можливе за допомогою простих обрядів і ритуалів, які допомагають очистити енергетичне поле. Головне — дотримуватися правил і вірити в їхню силу, щоб ефективно захистити себе від негативного впливу.
РБК-Україна (проєкт Styler) розказує як самостійно перевірити, чи є на вас порча та зняти її.
Щоб зрозуміти, чи на вас або на іншу людину наведена порча або пристріт, можна звернути увагу на деякі симптоми, які свідчать про негативний вплив. Ось основні з них:
Ці ознаки можуть свідчити не лише про порчу, а й про звичайну втому чи стрес. Однак, якщо подібні неприємності тривають довго, варто звернути увагу на можливий негативний вплив.
Існують два популярні способи діагностики псування за допомогою яєць:
Для діагностики псування за допомогою свічок використовується церковна свічка, яку ставлять у склянку з зерном або сіллю, поруч кладуть особисту річ людини.
Якщо полум’я горить рівно - все добре. Вогонь з іскрами свідчить про швидке покращення, слабке полум’я - про незначне псування або пристріт. Якщо свічка коптить, це може вказувати на сильне псування.
Інший метод - водити запаленою свічкою навколо людини. Рівне полум’я вказує на відсутність проблем, а тріск, дим чи згасання свічки можуть свідчити про наявність псування.
Для визначення псування за допомогою воску розтоплений натуральний віск ллють на порожню тарілку над головою людини. Коли віск застигне, аналізують фігуру: рівні форми свідчать про здоров'я та енергетичну силу, а грудочки або нерівності - про пристріт або псування. Сильний негатив вказує застиглий у вигляді гірки віск, а застаріле магічне втручання - пори та дірки.
Ще один метод - розтоплений віск виливають тонкою цівкою у воду. Рівний "млинець" або округлі форми сигналізують про відсутність псування, а криві малюнки, бульбашки та опуклості свідчать про негативний вплив.
Зурочення та псування можуть виникати через заздрість, злі думки або навмисні дії інших. Щоб захиститися від подібного негативу, використовують різні обереги та ритуали, що допомагають блокувати негативну енергію та зберегти власний спокій:
Використання цих оберегів і ритуалів допомагає створити захисний бар'єр від негативної енергії та збереже ваш внутрішній спокій і гармонію. Важливо пам'ятати, що головне - вірити в їхню силу і захист, а також берегти свої думки та дії, щоб не підпадати під вплив чужої негативної енергетики.
Раніше ми розказували про найсильніші заговори на гроші та як правильно говорити "магічні" слова.
Також дізнайтеся тексти чотирьох молитов від порчі та пристріту.
Під час написання матеріалу було використано джерела: Wiki How, Taro Magic.