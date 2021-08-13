Дух смерти витает в воздухе: так сегодня выглядит знаменитый киевский мясокомбинат (фото)
Дарницкий мясокомбинат в Киеве, который был одним из самых больших во времена СССР, сейчас полностью разрушен. Здание и территория, которое можно было бы использовать, например, под строительство как ЖК и ТРЦ, так и под парк, разваливается на глазах, а никому нет к этому дела.
Свежие фото из цехов некогда передового предприятия показал в Facebook блогер Кирилл Степанец.
Как сейчас выглядит Дарницкий мясокомбинат в Киеве
"Дарницкая бойня. Очень атмосферное место, затерявшееся среди Левобережной промзоны. Предприятие давно заброшено, но зловещий дух смерти прямо таки витает в воздухе. Я не вегетарианец, но все же в таких местах воображение живо рисует картины массового убийства", - пишет киевлянин.
Он отметил, что старожилы Дарницы еще помнят, как в эти цехи гнали коров прямо по улицам на убой. Позже животных стали возить на машинах. Как-то раз грузовик с быками перевернулся в районе Ленинградки. Обезумевшая скотина ринулась по дворам, и для их вылова привлекали милицию…
"Сегодня здесь тихо и пусто. Мы прошлись по огромным цехам уже в сумеречное время, максимально подгружаясь в атмосферу старых-добрых киноужастиков из детства. Однако если отбросить всю лирическую мишуру встает вопрос – разве мы стали есть меньше мяса? Почему такое грандиозное предприятие как Дарницкий мясокомбинат, с почти столетней историей, стоит в руинах?" – задается вопросом блогер.
Вот так выглядит Дарницкий мясокомбинат в Киеве (фото: facebook.com/barzya)
Факты про Дарницкий мясокомбинат
- Это предприятие было создано в 1931 году в результате объединения колбасно-беконной фабрики, мясохладобойни и мясохранилища-холодильника. Там работало в лучшие времена около 5000 человек.
- Основной продукцией мясного комбината были: мясо, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты и консервы, пищевые жиры, животные корма. Также предприятие выпускало медицинские препараты, сувениры, костяные пуговицы.
- Дарницкий мясокомбинат входил в топ-3 крупнейших предприятий подобной специализации в бывшем СССР.
- В начале 2000-х основными функциями столичного завода были забой скота и первичная разделка туш, здесь также делали тушенку и фасовали различные субпродукты.
- К 2016 году Дарницкий мясокомбинат по улице Оросительная, 5 полностью остановил свою работу.
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