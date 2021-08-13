Дух смерті витає в повітрі: так сьогодні виглядає знаменитий київський м'ясокомбінат (фото)
Дарницький м'ясокомбінат у Києві, який був одним з найбільших за часів СРСР, зараз повністю зруйнований. Будівля і територія, яку можна було б використовувати, наприклад, під будівництво як ЖК і ТРЦ, так і під парк, розвалюється на очах, а нікому немає до цього діла.
Свіжі фото з цехів колись передового підприємства показав в Facebook блогер Кирило Степанець.
Як зараз виглядає Дарницький м'ясокомбінат у Києві
"Дарницька бійня. Дуже атмосферне місце, що загубилося серед Лівобережної промзони. Підприємство давно покинуте, але зловісний дух смерті прямо таки витає в повітрі. Я не вегетаріанець, але все ж в таких місцях уява жваво малює картини масового вбивства", - пише киянин.
Він зазначив, що старожили Дарниці ще пам'ятають, як у ці цехи гнали корів просто вулицями на забій. Пізніше тварин стали возити на машинах. Якось вантажівка з биками перекинулася в районі Ленінградки. Збожеволіла худоба кинулася по дворах, і для їх вилову залучали міліцію…
"Сьогодні тут тихо і порожньо. Ми пройшлися по величезних цехах вже в сутінковий час, максимально занурюючись в атмосферу старих-добрих кіножахів з дитинства. Однак якщо відкинути всю ліричну мішуру постає питання - хіба ми стали їсти менше м'яса? Чому таке грандіозне підприємство як Дарницький м'ясокомбінат, з майже столітньою історією, стоїть у руїнах?"- задається питанням блогер.
Ось так виглядає Дарницький м'ясокомбінат у Києві (фото: facebook.com/barzya)
Факти про Дарницький м'ясокомбінат
- Це підприємство було створено в 1931 році в результаті об'єднання ковбасно-беконної фабрики, м'ясохладобойні і м'ясосховища-холодильника. Там працювало в кращі часи близько 5000 чоловік.
- Основною продукцією м'ясного комбінату були: м'ясо, ковбасні вироби, м'ясні напівфабрикати та консерви, харчові жири, тваринні корми. Також підприємство випускало медичні препарати, сувеніри, кістяні гудзики.
- Дарницький м'ясокомбінат входив в топ-3 найбільших підприємств подібної спеціалізації в колишньому СРСР.
- На початку 2000-х основними функціями столичного заводу були забій худоби і первинна обробка туш, тут також робили тушонку і фасували різні субпродукти.
- До 2016 року Дарницький м'ясокомбінат по вулиці Зрошувальна, 5 повністю зупинив свою роботу.
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