Кандидат в мэры Киева Дубинский оконфузился с предвыборным роликом

Александр Дубинский (фото: РБК-Украина)

Дубинский оконфузился при съемках ролика, как он ездит на велосипеде

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, которого считают вероятным кандидатом в мэры Киева, организовал в центре столицы съемки своего предвыборного видеоролика, в котором он использует велосипед для передвижения в городе.

Однако, пользователи соцсетей зафиксировали обман народного депутата - ведь Дубинский приехал на съемку на машине Lexus, которая, помимо всего прочего, была припаркована с нарушением ПДД, а уехал уже на автомобиле Mercedes G55 AMG ("кубик").

Дубинский всего несколько минут попозировал на велосипеде для фотографа и видео-оператора. Позже народный депутат подтвердил, что это именно он принимал участие в фотосессии на велосипеде: "Вышел с Лексуса. Покатался на велике. Уехал на Гелике. Краткое содержание моего дня по версии парахаботиков. Учитесь".

В сети иронично воспринимают показушную фото и видеосесию Дубинского: "В Европе его уже этим велосипедом отдубасили", "врун", "трое человек помогают народному депутату от "Слуги народа" Дубинскому залезть на велосипед", "жалкая попытка показать свою экологичную позицию", "Дубинский превращается в Грету Тунберг", "теперь нужно привезти с Антарктиды пингвинов и погулять с ними в центре Киева".

Напомним, в ноябре 2019 года журналисты Bihus.info выяснили, что семья Дубинского владеет 24 квартирами, 17 автомобилями, двумя домами и 70 сотками земли на общую сумму около двух с половиной миллионов долларов.

Часть имущества оформлено на жену Лесю Цыбко, а часть на маму Александра. Наличие у матери Maserati Дубинский объяснил тем, что "мама любит скорость".

До избрания народным депутатом Александр Дубинский работал на телеканале "1+1" в телепрограмме расследований "Деньги", которая занималась разоблачениями коррупции, в том числе недекларированием имущества чиновниками.

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Автор: Владимир Костырин