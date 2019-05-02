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ДТП в Харькове: Дронов выдвинул новые требования

STYLERЖизнь    02.05.2019 - 16:31
ДТП в Харькове: Дронов выдвинул новые требования
Алена Зайцева и Геннадий Дронов в суде (фото: twitter.com/newsroom_kh)

Дело о шокирующем ДТП в Харькове обросло новыми деталями

Дело о резонансном ДТП в Харькове продолжает обрастать новыми подробностями. Так, защита Геннадия Дронова добилась открытия уголовного производства в отношении экспертов, проводивших автотехнические исследования. Об этом информирует Татьяна Доцяк в Facebook.

По ее словам, производство открыто по статье о заведомо ложных показаниях или заключениях эксперта. Что же касается апелляционной жалобы, то Дронов жалуется на бездействие следователя и прокуроров, поскольку считает, что во время следствия и судебного рассмотрения его права на защиту были нарушены не менее 12 раз.

ДТП в Харькове: Дронов выдвинул новые требованияАлена Зайцева и Геннадий Дронов в суде (фото: twitter.com/newsroom_kh)

Дронову не понравилось, что экспертиза не установила, кто первым начал нарушать ПДД: он или Зайцева. Злоумышленник также не понимает степень своей вины и не удовлетворен тем, что харьковские эксперты не дали четкого ответа на вопрос: находилась ли Зайцева под действием наркотиков.

 

Также, по словам Доцяк, Геннадий Дронов требует проведения повторных исследований и просит признать его невиновным в связи с отсутствием состава преступления.

Напомним, что экс-адвокат Зайцевой сделала неожиданное заявление. Она рассказала о том, почему приняла решение выйти из дела, а также о перспективах успеха своей экс-подзащитной на новом суде.

Ранее мы сообщали, что адвокат потерпевших Дмитрий Марцонь рассказал, что на данный момент за выплату компенсаций виновники аварии даже не брались.

Также мы писали о том, что адвокаты Геннадия Дронова подали на апелляцию, поскольку считают решение суда незаконным, вынесенным с нарушением многих протоколов.

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