ДТП у Харкові: Дронов висунув нові вимоги

Олена Зайцева і Геннадій Дронов в суді (фото: twitter.com/newsroom_kh)

Справа про шокуючу ДТП у Харкові обросла новими подробицями

Справа про резонансне ДТП у Харкові продовжує обростати новими подробицями. Так, захист Геннадія Дронова домігся відкриття кримінального провадження щодо експертів, які проводили автотехнічні дослідження. Про це інформує Тетяна Доцяк у Facebook.

За її словами, провадження відкрито за статтею про завідомо неправдиві показання або висновки експерта. Що ж стосується апеляційної скарги, то Дронов скаржиться на бездіяльність слідчих і прокурорів, оскільки вважає, що під час слідства і судового розгляду його права на захист було порушено не менше 12 разів.

Олена Зайцева і Геннадій Дронов в суді (фото: twitter.com/newsroom_kh)

Дронову не сподобалося, що експертиза не встановила, хто першим почав порушувати ПДР: він або Зайцева. Зловмисник також не розуміє ступінь своєї провини і не задоволений тим, що харківські експерти не дали чіткої відповіді на питання: чи перебувала Зайцева під дією наркотиків.

Також, за словами Доцяк, Геннадій Дронов вимагає проведення повторних досліджень і просить визнати його невинним у зв'язку з відсутністю складу злочину.

Нагадаємо, що екс-адвокат Зайцевої зробила несподівану заяву. Вона розповіла про те, чому прийняла рішення вийти зі справи, а також про перспективи успіху своєї екс-підзахисної на новому суді.

Раніше ми повідомляли, що адвокат потерпілих Дмитро Марцонь розповів, що на даний момент за виплату компенсацій винуватці аварії навіть не бралися.

Також ми писали про те, що адвокати Геннадія Дронова подали на апеляцію, оскільки вважає рішення суду незаконним, винесеним з порушенням багатьох протоколів.