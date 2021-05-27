"Друзья. Воссоединение": смотрите спецвыпуск первыми уже сейчас

Спецэпизод легендарного американского сериала "Друзья: Воссоединение", вышел 27 мая на стриминговом сервисе HBO Max, и уже сейчас его можно посмотреть в Украине.
Первый эпизод картины, которую зрители ждали 17 лет после окончания съемок оригинального сериала "Друзья", имеет продолжительность 1 час 39 минуты.
В ленте снова воссоединятся герои культового сериала в исполнении Дженнифер Энистон (Рэйчел Грин), Кортни Кокс (Моника), Лизы Кудроу (Фиби), Мэтта Леблана (Джоуи), Мэттью Перри (Чендлер) и Дэвида Швиммера (Росс).
Видео: трейлер ситкома "Друзья: Воссоединение"
Цена вопроса - 1 гривна.
Первый эпизод сейчас доступен для зрителей на английском языке с русскими субтитрами, а уже в украинском переводе появится сегодня позже.
Эпизод доступен в подписке "Амедиатека" в пакете "Оптимальный". Стоимость пакета - 119 гривен на 30 дней, при этом первые 7 дней пользования услугой бесплатны.
Чтобы посмотреть сериал на этом ресурсе, нужно установить приложение Vodafone из Huawei App Gallery, Play Market или App Store.
Видео: тизер сериала "Друзья: Воссоединение", который выйдет на экраны 27 мая
Отметим, что кроме возвращения на экраны главных героев культового комедийного сериала, также зрителей ждут воспоминания о прошлом, будут воспроизведены декорации квартир героев, кафе "Central Perk", знаменитая викторина от Росса, любимая "I'll Be There For You".
Также в выпуске появятся такие приглашенные гости-звезды, как Дэвид Бекхэм, Кит Харрингтон, Риз Уизерспун, Делевинь, Джастин Бибер, Сидни Кроуфорд, Леди Гага, BTS и телеведущий Джеймс Корден.
Актеры сериала "Друзья" воссоединяются через 17 лет для спецпроекта (фото: instagram.com/friends)
Напомним, что слухи о том, что актеры сериала "Друзья" снимутся в его продолжении, ранее появились еще в 2016-м.