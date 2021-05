"Друзі. Возз'єднання": дивіться спецвипуск першими вже зараз

У стрічці знову возз'єднаються герої культового серіалу у виконанні Дженніфер Еністон (Рейчел Грін), Кортні Кокс (Моніка), Лізи Кудроу (Фібі), Метта Леблана (Джоуї), Меттью Перрі (Чендлер) і Девіда Швіммера (Росс).

Відео: трейлер ситкому "Друзі: Возз'єднання"

Де дивитися "Друзі. Возз'єднання" в Україні?

27 травня прем'єру серіалу на території України можна легально подивитися на платформі OLL.TV.

Ціна питання - 1 гривня.

Перший епізод зараз доступний для глядачів англійською мовою з російськими субтитрами, а вже в українському перекладі з'явиться сьогодні пізніше.

Крім того, українська прем'єра ситкому "Друзі: Возз'єднання" від HBO Max можна подивитися на Vodafone TV.

Епізод доступний у підписці "Амедіатека" в пакеті "Оптимальний". Вартість пакету - 119 гривень на 30 днів, при цьому перші 7 днів користування послугою безплатно.

Щоб подивитися серіал на цьому ресурсі, потрібно встановити додаток Vodafone з Huawei App Gallery, Play Market або App Store.

Відео: тизер серіалу "Друзі: Возз'єднання", який вийде на екрани 27 травня

Що буде в першому епізоді "Друзі: Возз'єднання"

Зауважимо, що крім повернення на екрани головних героїв культового комедійного серіалу, також глядачів чекають спогади про минуле, будуть відтворені декорації квартир героїв, кафе "Central Perk", знаменита вікторина від Росса, улюблена "I'll Be There for You".

Також у випуску з'являться такі запрошені гості-зірки, як Девід Бекхем, Кіт Харрінгтон, Різ Візерспун, Делевінь, Джастін Бібер, Сідні Кроуфорд, Леді Гага, BTS і телеведучий Джеймс Корден.

Актори серіалу "Друзі" возз'єднуються через 17 років для спецпроекту (фото: instagram.com/friends)