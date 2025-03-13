Дружина Усика розсекретила перший подарунок від чоловіка-боксера: "Трояндочка за 5 гривень"

Дружина відомого українського боксера, абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика Катерина поділилася подробицями, як зав'язалися їхні стосунки і який перший подарунок майбутній чоловік їй зробив.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на їхнє спільне інтерв'ю Славі Дьоміну в YouTube.
Катерина Усик підкреслила, що на момент знайомства вони були ще зовсім дітьми.
"Я була дитиною, мені було 15 років. Я ні про що не думала на той час. Ми були друзями, тільки дружба і все. Ну, він красиво "підкатував". Знаєш, він мені подарував одну трояндочку за 5 гривень. Це були твої останні гроші", - зазначила Катерина Усик, подивившись на чоловіка.
Це сталося, коли майбутня зірка боксу йшов після бою.
"Ми йшли після бою. Я вже бачу - іде він. Він був нижчий за мене. Я пам'ятаю, на тебе так подивилася і думаю: "Боже, і він мені цю трояндочку". Мені стало його шкода, ну добре - давай", - розповіла вона.
На уточнювальне запитання Дьоміна, чи зустрічалася вона з Олександром через жалість, Катерина відповіла ствердно.
"Я просто дуже добре була вихована, і я була дитиною дуже довго. Мені було не до цих квітів, поцілунків, побачень. У мене було багато друзів, ми збиралися у дворі, грали в м'яч", - підкреслила Катерина.
Пара в молодості (скриншот із відео)
Також Дьомін запитав, де стався перший поцілунок пари. На це запитання відповів сам Усик.
"Я пам'ятаю, де це було. Це було на річці, ми гуляли. У мене через 4 години був поїзд до Харкова на змагання, це весна була. Точну дату не можу сказати, тому що немає грамоти. Холодно було. Мені здається, це був березень-місяць", - підкреслив спортсмен.
Він зазначив, що до цього вони вже гуляли разом близько трьох місяців і тільки трималися за руки.
"У мене є версія. Якщо ти хочеш прожити з дівчиною і надалі з дружиною багато років, ти не маєш права цілуватися з нею на першому побаченні та навіть ще тиждень. Ти маєш право тільки брати її за руку, проводжати", - підкреслив Олександр Усик.
Потім боксер все ж продовжив про перший поцілунок.
"Це було на річці. Я кажу: "Я не вмію". Вона каже: "Я тебе навчу", - з посмішкою згадав він.
На відео цей момент можна подивитися з 32:03.
Нагадаємо, пара у шлюбі з 2009 року. У Олександра та Катерини Усиків четверо дітей: 15-річна Єлизавета, 12-річний Кирило, 10-річний Михайло та однорічна Марія.
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