Дружина Усика розсекретила перший подарунок від чоловіка-боксера: "Трояндочка за 5 гривень"

Який перший подарунок зробив Олександр Усик

Катерина Усик підкреслила, що на момент знайомства вони були ще зовсім дітьми.

"Я була дитиною, мені було 15 років. Я ні про що не думала на той час. Ми були друзями, тільки дружба і все. Ну, він красиво "підкатував". Знаєш, він мені подарував одну трояндочку за 5 гривень. Це були твої останні гроші", - зазначила Катерина Усик, подивившись на чоловіка.

Це сталося, коли майбутня зірка боксу йшов після бою.

"Ми йшли після бою. Я вже бачу - іде він. Він був нижчий за мене. Я пам'ятаю, на тебе так подивилася і думаю: "Боже, і він мені цю трояндочку". Мені стало його шкода, ну добре - давай", - розповіла вона.

На уточнювальне запитання Дьоміна, чи зустрічалася вона з Олександром через жалість, Катерина відповіла ствердно.

"Я просто дуже добре була вихована, і я була дитиною дуже довго. Мені було не до цих квітів, поцілунків, побачень. У мене було багато друзів, ми збиралися у дворі, грали в м'яч", - підкреслила Катерина.



Пара в молодості (скриншот із відео)

Перший поцілунок

Також Дьомін запитав, де стався перший поцілунок пари. На це запитання відповів сам Усик.

"Я пам'ятаю, де це було. Це було на річці, ми гуляли. У мене через 4 години був поїзд до Харкова на змагання, це весна була. Точну дату не можу сказати, тому що немає грамоти. Холодно було. Мені здається, це був березень-місяць", - підкреслив спортсмен.

Він зазначив, що до цього вони вже гуляли разом близько трьох місяців і тільки трималися за руки.

"У мене є версія. Якщо ти хочеш прожити з дівчиною і надалі з дружиною багато років, ти не маєш права цілуватися з нею на першому побаченні та навіть ще тиждень. Ти маєш право тільки брати її за руку, проводжати", - підкреслив Олександр Усик.

Потім боксер все ж продовжив про перший поцілунок.

"Це було на річці. Я кажу: "Я не вмію". Вона каже: "Я тебе навчу", - з посмішкою згадав він.

На відео цей момент можна подивитися з 32:03.

Нагадаємо, пара у шлюбі з 2009 року. У Олександра та Катерини Усиків четверо дітей: 15-річна Єлизавета, 12-річний Кирило, 10-річний Михайло та однорічна Марія.

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