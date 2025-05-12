Дружина Усика показала фото з архіву: ніжні моменти з дітьми та під час вагітності
Дружина Олександра Усика Катерина поділилася зворушливими архівними фотографіями своїх дітей.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її новий пост в Instagram.
Як відомо, вчора в усьому світі відзначали День матері. У зв'язку з цим дружина боксера опублікувала у блозі кілька архівних світлин своїх дітей.
Катерина Усик із сином (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
На одному з них вона показала, який вигляд мала під час останньої вагітності. Вона позувала в блакитних джинсах і білому топі з помітно кругленьким животиком.
Катерина Усик показала архівні фото (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
На інших фото можна побачити її старших дітей: Єлизавету, Кирила і Михайла. На деяких знімках вони зображені з мамою, а на інших під час подорожей.
Діти Олександра Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Фоловери Катерини Усик тут же почали коментувати її новий пост. Багато хто написав, що вона "найкраща мама" і "супермама".
Нагадаємо, легендарний боксер Олександр Усик уже понад 15 років одружений з Катериною. Пара знайома ще зі шкільних років - спочатку їх пов'язувала дружба, яка згодом переросла в романтичні стосунки. Весілля вони зіграли у 2009 році в Сімферополі.
До анексії Криму сім'я жила на півострові, але після 2014 року переїхала до Київської області.
У подружжя четверо дітей: 15-річна Єлизавета, 12-річний Кирило, 10-річний Михайло і маленька Марія, якій виповнився рік.
Катерина активно підтримує чоловіка, супроводжуючи його на боях і офіційних заходах по всьому світу. В інтерв'ю Славі Дьоміну вона пояснила, чому для Усика важливо, щоб вона була поруч.
Крім того, подружжя займається благодійністю.
У своєму блозі дружина чемпіона ділиться особистими фото, де зображені сімейні моменти та стильні образи. Після народження четвертої дитини Катерина швидко повернулася у форму і продовжує демонструвати елегантність у фотосесіях.
Катерина Усик з молодшою донькою Марією (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
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