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Дружина Гордона рознесла зрадниць Лорак і Повалій

Четвер 04 липня 2024 19:58
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Дружина Гордона рознесла зрадниць Лорак і Повалій Олеся Бацман, Таїсія Повалій (колаж РБК-Україна)
Автор: Катерина Зелінська

Українська ведуча, дружина Дмитра Гордона, Олеся Бацман назвала зрадниць України Ані Лорак і Таїсію Повалій жадібними та нерозумними жінками.

Що журналістка думає про таких персон та як про них говорить її чоловік Гордон, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Відповідаючи на питання, Олеся зазначила, що вони з Дмитром не пропонували провести інтервʼю жодному зі зрадників України. Вона додала, що, на її думку, відступники гірше за ворогів.

Дружина Гордона рознесла зрадниць Лорак і Повалій
Олеся Бацман (фото: instagram.com/alesiabatsman)
Слава поділився, що хотів би взяти інтервʼю у зрадниці Лорак аби зрозуміти, чи Кароліна просто "не мудра" і вірить російській владі, чи все ж таки вона зреклася України через гроші.
На це Олеся чітко відповіла, що випадок співачки - "два в одному".

"Лорак вона і нерозумна і жадібна. Це вже немає значення як вона до цього прийшла. Важке дитинство, травма з Фальосою і так далі, і так далі, але ж ми маємо результат, розумієш? Ми маємо зраду", - пояснює Бацман.

Дружина Гордона рознесла зрадниць Лорак і ПовалійОлеся Бацман і Дмитро Гордон (фото:instagram.com/alesiabatsman)

Щодо Таїсії Повалій, жінка зазначила, що вона така ж сама, як і молодша співачка. Журналістка пояснює, що всі дії артистки можна теж пояснити жагою до грошей і "невеликим розумом".

На припущення Слави, щодо того, що чоловік співачки Ігор Ліхута сильно вплинув на подальші вчинки Повалій, Олеся чітко заперечує.

"Ні, от не скажи. Там вони "обоє-рябоє",- лаконічно зазначила жінка.

Що Гордон думає про зрадниць

Рік тому чоловік Олесі теж висловився щодо співачок. Тоді журналіст розповів, що більше не зможе слухати пісні багатьох артистів і відмітив Повалій.

Він нагадав, що співачка виступала на "Новогоднем огоньке" в Росії з піснею "Червона рута" і додав, що він не розуміє як можна до такого дійти.

Щодо Ані Лорак, Дмитро зазначав, що тяжка доля співачки не виправдовує її дій. Ведучий прирівняв спосіб її життя до тваринного, додавши, що про неїї говорити - немає сенсу. Тоді Гордон назвав Лорак "безголовою, бездушною, надувною лялькою".

Раніше ми розповідали, що Андрій Лузан з "Левів на джипі" вперше поділився подробицями про мобілізацію.

Ще писали, що акторка Даша Трегубова змінила професію через низький рівень зарплати.

При створенні матеріалу було використано джерела: Інтервʼю з Олесею Бацман на YouTube-каналі Слави Дьоміна та інтервʼю з Дмитром Гордоном на YouTube-каналі "В гостях у Дмитра Гордона".

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