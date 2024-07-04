Дружина Гордона рознесла зрадниць Лорак і Повалій

Що журналістка думає про таких персон та як про них говорить її чоловік Гордон, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Відповідаючи на питання, Олеся зазначила, що вони з Дмитром не пропонували провести інтервʼю жодному зі зрадників України. Вона додала, що, на її думку, відступники гірше за ворогів.

"Це просто неймовірно, що вони роблять, що вони обрали, як вони себе поводять. Я не знаю як вони сплять, не знаю як їм той "золотий хліб", за який вони розмінялися, в горлянку лізе", - обурено коментує журналістка.

Олеся Бацман (фото: instagram.com/alesiabatsman)

Слава поділився, що хотів би взяти інтервʼю у зрадниці Лорак аби зрозуміти, чи Кароліна просто "не мудра" і вірить російській владі, чи все ж таки вона зреклася України через гроші.

На це Олеся чітко відповіла, що випадок співачки - "два в одному".

"Лорак вона і нерозумна і жадібна. Це вже немає значення як вона до цього прийшла. Важке дитинство, травма з Фальосою і так далі, і так далі, але ж ми маємо результат, розумієш? Ми маємо зраду", - пояснює Бацман. Олеся Бацман і Дмитро Гордон (фото:instagram.com/alesiabatsman) Щодо Таїсії Повалій, жінка зазначила, що вона така ж сама, як і молодша співачка. Журналістка пояснює, що всі дії артистки можна теж пояснити жагою до грошей і "невеликим розумом". На припущення Слави, щодо того, що чоловік співачки Ігор Ліхута сильно вплинув на подальші вчинки Повалій, Олеся чітко заперечує. "Ні, от не скажи. Там вони "обоє-рябоє",- лаконічно зазначила жінка.