Жена Гордона разнесла предательниц Лорак и Повалий

Что журналистка думает о таких персонах и как о них говорит ее супруг Гордон, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Отвечая на вопрос, Алеся отметила, что они с Дмитрием не предлагали провести интервью ни одному из предателей Украины. Она добавила, что, по ее мнению, изменники хуже врагов.

"Это просто невероятно, что они делают, что они выбрали, как они себя ведут. Я не знаю как они спят, не знаю как им тот "золотой хлеб", за который они разменялись, в глотку лезет",- возмущенно комментирует журналистка.

Алеся Бацман (фото: instagram.com/alesiabatsman)

Слава поделился, что хотел бы взять интервью у предательницы Лорак, чтобы понять, просто ли Каролина "не мудра" и верит российским властям, или все же она отреклась от Украины из-за денег.

На это Алеся четко ответила, что случай певицы - "два в одном".

"Лорак она и неумная и жадная. Это уже неважно как она к этому пришла. Тяжелое детство, травма с Фалесой и так далее, и так далее, но ведь мы имеем результат, понимаешь? Мы имеем измену", - объясняет Бацман. Алеся Бацман и Дмитрий Гордон (фото: instagram.com/alesiabatsman) Относительно Таисии Повалий женщина отметила, что она такая же, как и младшая певица. Журналистка объясняет, что все действия артистки можно тоже объяснить жаждой денег и "небольшим умом". На предположение Славы, относительно того, что муж певицы Игорь Лихута сильно повлиял на дальнейшие поступки Повалий, Олеся четко возражает. "Нет, вот не скажи. Там они "два сапога пара", - лаконично отметила женщина.