Дружина головного розвідника України розповіла про життя під час війни

Зі своїм майбутнім чоловіком Кирилом Будановим Маріанна познайомилася задовго до того, як він став начальником ГУР Міноборони України.

Про те, як бути дружиною військового та непохитно переносити страшні події - Маріанна Буданова розказала в інтерв’ю ELLE .

За словами Маріанни, вона не залишала Київ від початку повномасштабного вторгнення ворога. Хоча чоловік попередив її про наступ напередодні.

"Увечері 23 лютого чоловік сказав мені, що о 5:00 ранку почнеться повномасштабне вторгнення. Ми зібралися і поїхали до нього на роботу, і з того часу ми перебуваємо не вдома. Уже ввечері я спостерігала за підготовкою перших груп спецпризначенців, які мали вирушити у Гостомель, за видачею зброї й амуніції. Усі перебували в очікуванні", - розповіла Маріанна.

Вона також зізналася: життя дружини військового - це постійне відчуття можливої небезпеки, до якого згодом звикаєш:

"Мирного часу як такого для моєї родини майже не було. Через кілька місяців після того, як я познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, почали розгортатися драматичні події на Майдані. Потім, як ви знаєте, все пішло-поїхало: анексія Криму, бої на Донбасі. Згодом почалася АТО, куди Кирила відправили одним з перших. Я звикла жити в постійному стані підготовки й очікування", - додає вона.

Від 24 лютого Маріанна постійно разом із чоловіком, навіть у критичні моменти, і попри постійну загрозу життю, не втрачає почуття гумору.

"Пам’ятаю, як в один з перших днів вторгнення увімкнувся сигнал повітряної тривоги, мене повалили на підлогу, зверху був Кирило Олексійович, а на ньому ще з десяток хлопців. І я кричу: "Господи, Боже мій, якщо мене не вб’є ракета, то ви точно задушите".

Так само у житті родини Буданових знаходиться час для романтики: "Можливо, у когось це не дуже поєднується з образом генерала, але ми із чоловіком пишемо одне одному записки з побажаннями на день".

Маріанна Буданова - психолог за освітою. Тому вона дає фахові поради українцям, як впоратися із тривогами під час війни:

"Всім співгромадянам я хотіла б порадити в жодному разі не падати духом. Тому що ми всі, і я разом з вами, є тилом для наших військових. Навіть українські діти продають черешні чи роблять іграшки для того, аби продати і перерахувати кошти на ЗСУ. І ще один момент: у жодному разі не можна звикати до війни. Потрібно розуміти, що війна - це лише певний проміжок часу, який закінчується".