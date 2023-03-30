Другий випуск шоу "Гвардія наступу": командир Артем Ілюхін розповів про бої за аеропорт "Гостомель"

Вийшов другий випуск "Гвардії наступу". Цього разу героєм є полковник Артем Ілюхін, командир 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Рубіж".
Відповідне відео опубліковано на однойменному YouTube-каналі шоу.
Полковник Артем Ілюхін на фронті від 2014 року. Учасник боїв за Луганський аеропорт, Дебальцеве, Мар'їнку, Маріуполь.
24 лютого 2022 разом з батальйонно-тактичною групою нашої бригади прийняв бій в районі Станиці Луганської, майже місяць тримав оборону Рубіжного.
Захищав Гостомель, разом із бригадою брав участь в обороні Бахмута.
Лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня.
На відео Ілюхін розповідає:
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