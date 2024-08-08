Що можна зробити зі старих шин: 9 креативних ідей для дачі

Думайте двічі, перш ніж викидати старі шини на смітник. Вони ще мають безліч варіантів вживання у господарстві: деякі з них ви знаєте, а про деякі навіть не здогадуєтесь. Які є найоригінальніші шляхи використання старих шин розумними та винахідливими господарями?

РБК-Україна (проект Styler) підібрало найбільш практичні, прості та оригінальні способи перетворити старі шини на дуже корисні та красиві речі для дачі і дому.

Стільці

Це найпростіший спосіб дати старим шинам нове життя. Ви можете перетворити їх на стильні стільці, покриті тканиною. Додавання ніжок робить гумові шини міцними вуличними меблями.

Гойдалка на дереві

Перетворіть стару шину на веселу гойдалку на свіжому повітрі. Просто відчистіть шину і закріпіть її на товстій гілці дерева за допомогою міцної мотузки.

Подаруйте радість вашим дітям за допомогою старих шин (фото: Stockcake.com)

Клумби для рослин

Яскраві, функціональні та веселі, клумби з шин створюють основу для чудового контейнерного саду. Розмістіть шини у привабливому порядку, наповніть їх гравієм або корою і додайте рослини! Ви також можете пофарбувати старі шини у будь-які кольори. Для додаткового інтересу використовуйте шини різного розміру та малюнку протектора.

Ліжко для домашніх улюбленців

Якщо у вас є стара шина і домашній улюбленець, якому потрібне нове ліжко, це ідеальне рішення. Ретельно відчистіть шину і додайте всередину товсту подушку або ковдру, щоб створити нове місце для відпочинку вашого улюбленця. Для додаткового стилю можна пофарбувати шину безпечними для тварин фарбами.

Стара шина - чудове ліжко для собаки або кота (фото: Stockcake.com)

Сходи з шин

Однією з найпопулярніших ідей для старих шин є створення зручних і недорогих сходів на відкритому повітрі. Якщо у вас є підвищена ділянка землі у дворі, розмістіть кілька шин у вигляді сходів і заповніть їх ґрунтом або камінням для додаткової стабільності.

Підставка для парасольки або ялинки

Використайте стару шину для підставки для вуличної парасольки, встановивши ПВХ трубу у бетон, залитий у шину. Або перетворіть шину на стильну та міцну підставку для ялинки. Можна також прикрасити її штучним снігом.

Спортивний інвентар

Зробіть саморобне спортивне обладнання зі старих шин! Великі шини особливо корисні для перевертання, оскільки вони надзвичайно важкі і забезпечують чудове тренування. Також можна створити з них смугу перешкод.

Cтарі шини - дуже зручний будівельний матеріал, вуличне Lego (фото: Stockcake.com)

Садовий басейн

Легко перетворіть свій двір на чарівний оазис за допомогою садового басейну зі старої шини. Викопайте яму, достатню для вміщення шини, і вистеліть дно піском. Відріжте верхню частину шини, щоб створити ставок, вистеліть його тканиною і наповніть водою. Додайте великі камені навколо для завершення образу.

Смітник

Один із найпростіших способів використання старих шин - це зробити смітник. Просто складіть дві-три шини одну на одну і вистеліть стопку міцним сміттєвим пакетом.