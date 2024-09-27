Драма в їхніх стосунках неминуча. Названо три такі астрологічні пари

Овен і Рак

Авантюрні, сміливі та відверті Овни підкоряються Марсу, тому вони можуть бути трохи агресивними та демонструвати своє лідерство у пристрасний спосіб. Рак, який є турботливим і миролюбивим знаком, - повна протилежність Овна.

Ця пара знаходиться на неабиякій відстані один від одного, тому їхні стосунки - це постійна робота двох сторін. Спосіб спілкування виглядає відвертим і зухвалим для Овна, а для Рака - чутливим і легковажним, що інколи стає причиною драми у їхніх стосунках.

Близнюки і Скорпіон

Близнюками керує Меркурій, і вони є екстравертами, які люблять спілкування. Скорпіон - їхня протилежність, ним керує Плутон, і це дещо таємничий знак Зодіаку, інтенсивний і замкнутий. Він може відчувати ревнощі, коли Близнюки активно спілкуються з іншими або приділяють комусь більше уваги.

Скорпіон постійно звертає увагу на деталі й хоче глибокої розмови з тим, хто готовий її підтримати. Це пара, де зіткнення між двома типами особистостей неминучі. Близнюки можуть відчувати себе замкнутими, а Скорпіони можуть образитися через ревнощі.

Стрілець і Телець

Стрільцем керує Юпітер, що надає їм відчуття пригод і глибоку потребу в мандрівках. Тельці, навпаки, - стабільний знак, який не любить змін. Оскільки Стрілець шукає пригод і постійного руху, для Тельця це може бути непередбачуваним і незрозумілим.

У такі моменти у Тельця можуть виникати почуття власництва, а останнє, чого хотів би Стрілець, - це бути кимось одержимим або щоб його контролювали.