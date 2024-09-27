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Драма в їхніх стосунках неминуча. Названо три такі астрологічні пари

П'ятниця 27 вересня 2024 12:04
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Драма в їхніх стосунках неминуча. Названо три такі астрологічні пари Знаки Зодіаку, які переживають драму у стосунках (колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Певні знаки Зодіаку мають непростий характер на відміну від інших, і через це у стосунках з партнером вони зіштовхуються з дискомфортом. Така ситуація потребує рішень та компромісів.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World розповідає про астрологічні пари, які у стосунках часто зіштовхуються з драмою.

Овен і Рак

Авантюрні, сміливі та відверті Овни підкоряються Марсу, тому вони можуть бути трохи агресивними та демонструвати своє лідерство у пристрасний спосіб. Рак, який є турботливим і миролюбивим знаком, - повна протилежність Овна.

Ця пара знаходиться на неабиякій відстані один від одного, тому їхні стосунки - це постійна робота двох сторін. Спосіб спілкування виглядає відвертим і зухвалим для Овна, а для Рака - чутливим і легковажним, що інколи стає причиною драми у їхніх стосунках.

Близнюки і Скорпіон

Близнюками керує Меркурій, і вони є екстравертами, які люблять спілкування. Скорпіон - їхня протилежність, ним керує Плутон, і це дещо таємничий знак Зодіаку, інтенсивний і замкнутий. Він може відчувати ревнощі, коли Близнюки активно спілкуються з іншими або приділяють комусь більше уваги.

Скорпіон постійно звертає увагу на деталі й хоче глибокої розмови з тим, хто готовий її підтримати. Це пара, де зіткнення між двома типами особистостей неминучі. Близнюки можуть відчувати себе замкнутими, а Скорпіони можуть образитися через ревнощі.

Стрілець і Телець

Стрільцем керує Юпітер, що надає їм відчуття пригод і глибоку потребу в мандрівках. Тельці, навпаки, - стабільний знак, який не любить змін. Оскільки Стрілець шукає пригод і постійного руху, для Тельця це може бути непередбачуваним і незрозумілим.

У такі моменти у Тельця можуть виникати почуття власництва, а останнє, чого хотів би Стрілець, - це бути кимось одержимим або щоб його контролювали.

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