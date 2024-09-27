Драма в их отношениях неизбежна. Названы три таких астрологических пары

Определенные знаки Зодиака имеют непростой характер в отличие от других, и поэтому в отношениях с партнером они сталкиваются с дискомфортом. Такая ситуация требует решений и компромиссов.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает об астрологических парах, которые в отношениях часто сталкиваются с драмой.

Овен и Рак

Авантюрные, смелые и откровенные Овны подчиняются Марсу, поэтому они могут быть немного агрессивными и демонстрировать свое лидерство страстным образом. Рак, являющийся заботливым и миролюбивым знаком, - полная противоположность Овна.

Эта пара находится на незаурядном расстоянии друг от друга, поэтому их отношения - это постоянная работа двух сторон. Способ общения выглядит откровенным и дерзким для Овна, а для Рака - чувствительным и легкомысленным, что иногда становится причиной драмы в их отношениях.

Близнецы и Скорпион

Близнецами управляет Меркурий, и они являются экстравертами, которые любят общение. Скорпион - их противоположность, им управляет Плутон, и это несколько таинственный знак Зодиака, интенсивный и замкнутый. Он может испытывать ревность, когда Близнецы активно общаются с другими или уделяют кому-то больше внимания.

Скорпион постоянно обращает внимание на детали и хочет глубокого разговора с тем, кто готов его поддержать. Это пара, где столкновение между двумя типами личностей является неизбежным. Близнецы могут чувствовать себя замкнутыми, а Скорпионы могут обидеться из-за ревности.

Стрелец и Телец

Стрельцом управляет Юпитер, что придает им чувство приключений и глубокую потребность в путешествиях. Тельцы, напротив, - стабильный знак, не любящий перемен. Поскольку Стрелец ищет приключений и постоянного движения, для Тельца это может быть непредсказуемым и непонятным.

В такие моменты у Тельца могут возникать чувства владения, а последнее, чего хотел бы Стрелец, - быть кем-то одержимым или чтобы его контролировали.