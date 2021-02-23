Драка, газ и пострадавшие: видео с митинга за Стерненко в центре Киева

В Киеве на акции в поддержку Сергея Стерненко сегодня вечером под Офисом президента вспыхнули столкновения между демонстрантами и правоохранителями. Появились сообщения о пострадавших и задержанных.

Об этом 23 февраля сообщает корреспондент РБК-Украина.

Под стенами ОПУ собрались около 1,5 тысячи граждан, недовольных сегодняшним решением суда в Одессе, который приговорил Стерненко к 7 годам лишения свободы - активисту инкриминировали похищение человека ради 300 гривен.

На Банковую стянули силовиков, а на территорию ОПУ никого не пускали. Через некоторое время активисты начали бросать в полицейских не только снежки, но и зажженные файеры, которые те бросали обратно.

Акция за Стерненко под Офисом президента в Киеве (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В сети появилось видео с места акции в поддержку Стерненко.

Видео: Акция за Стерненко под Офисом президента 23 февраля сопровождалась столкновениями

Видео: Акция за Стерненко под Офисом президента 23 февраля

Видео: Акция за Стерненко под Офисом президента 23 февраля

Протестующие предприняли попытку прорваться через заслон, устроив потасовку.

Видео: Столкновения в Киеве на акции в поддержку Стерненко под Офисом президента 23 февраля

Полицейские применили против демонстрантов слезоточивый газ.

Акция за Стерненко под Офисом президента в Киеве (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Как написала народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова в своем Facebook, под ОПУ задержали 11 человек - их везут в Печерское отделение полиции.

Также она написала чуть позже, что на акции правоохранители "начали массово паковать людей".

Задержания на акции в поддержку Стерненко под ОПУ 23 февраля (фото: facebook.com/ustinova.alexandra)

Силовики начали укреплять живую цепь перед ОПУ, поскольку не справлялись с потоком людей. Зашла еще одна шеренга правоохранителей.

Видео с заднего двора ОПУ во время акции за Стерненко

Позже митингующие заявили о решении разойтись сегодня, а возобновление акции намечается на среду.Похожие акции в поддержку Сергея Стерненко проходят также во Львове, Днепре, Одессе и других городах Украины.