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Дождливая непогода продолжается: где в Украине будет сухо

STYLERЖизнь    03.05.2019 - 07:11
Дождливая непогода продолжается: где в Украине будет сухо
Погода в Украине 3 мая принесет потепление и дожди (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в пятницу значительно смягчится

Погода в Украине в пятницу, 3 мая, будет благоприятной на большей части Украины. Температура воздуха повысится, а дожди частично отступят. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Осадки сегодня обойдут Харьковскую, Полтавскую, Днепропетровскую области, а также Юг страны.

На Западе пройдут дожди, а на остальной территории время от времени будет моросить.

Ожидается достаточно интенсивный ветер, который будет задувать со скоростью 7-12 метров за секунду.

Дождливая непогода продолжается: где в Украине будет сухо

Погода в Украине 3 мая принесет потепление и дожди (коллаж: РБК-Украина)

Относительно температурных указателей, то теплее всего сегодня будет в южных областях - здесь воздух прогреется от +20 до +23 градусов.

Холоднее всего на Севере - от +17 до +19 градусов.

Несмотря на дожди, можно констатировать, что недавние холода отступили, дав место умеренной влажной весне, что будет способствовать росту всего зеленого вокруг.

В Киеве в последний день рабочей недели немного поморосит, будет облачно и довольно тепло - от +18 до +20 градусов.

Дождливая непогода продолжается: где в Украине будет сухо

Погода в Украине 3 мая принесет потепление и дожди (фото: meteo.gov.ua)

Раньше в народе 3 мая называли днем Федора. В этот день люди обращались к своим предкам. Существовала традиция 3 мая ходить на кладбище, голосить, плакать и звать родственников, которых уже нет в живых.

Никаких важных дел на 3 мая обычно не планировали, не устраивали крестин и свадеб. Это было время, предназначенное исключительно для поминовения умерших людей, и веселиться - значит, навлечь на себя беду.

Ранее мы писали о том, что циклон Valentin наделал много беды в разных областях Украины. В сети показали последствия ураганного ветра, ливня и сильного града.

Напомним, синоптик Наталка Диденко дала обнадеживающий прогноз погоды до конца недели, а также рассказала, когда в Украине снова похолодает.

Кстати, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, когда дожди наконец уйдут из Украины.

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