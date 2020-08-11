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Дожди зальют часть Украины: в каких областях ожидается непогода

Вторник 11 августа 2020 21:22
Дожди зальют часть Украины: в каких областях ожидается непогода
Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие сутки станет неприятной

Погода в Украине в среду, 12 августа, ожидается благоприятной только в нескольких областях. Часть Украины начнет заливать дождями, а температура воздуха начнет опускаться.

Восток Украины затянет кратковременными дождями, сухо будет только в Полтаве. Температура воздуха ночью снизится до +14 +17 градусов, днем ожидается в пределах +24 +27 градусов.

В южных областях синоптики также прогнозируют ухудшение погоды, дожди пройдут в Одессе, Херсоне, а также в Крыму. В Николаеве будет сухо. Ночью в регионе от +17 до +20 градусов, днем воздух прогреется до +27 +30 градусов.

На севере страны ожидается сухая погода, осадки не прогнозируются. Однако температура воздуха снизится. Ночью до +13 +15 градусов, днем столбики термометров покажут всего +20 +22 градуса.

В западных областях ожидается солнечная и ясная погода, без осадков, местами небольшая облачность. Ночью в регионе от +13 до +15 градусов, днем прогреется до +24 +27 градусов.

В центральной части страны без осадков, небольшая облачность. Ночная температура воздуха составит +15 +17 градусов, дневная от +23 до +26 градусов.

В Киеве 12 августа синоптики прогнозируют сухую погоду, без осадков, возможна небольшая облачность. Ночная температура будет колебаться в пределах +14 +16 градусов, днем ожидается всего +21 +23 градуса.

Дожди зальют часть Украины: в каких областях ожидается непогода

Карта погоды в Украине на среду, 12 августа

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине объявили штормовое предупреждение.

А также рассказывали о том, что синоптики рассказали, какие регионы накроет похолоданием.

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