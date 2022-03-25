ru ua
Пт, 25 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Дожди со снегом и резкие перепады температуры воздуха: погода в Украине приготовила сюрпризы

Новина українською →
Пятница 25 марта 2022 19:46
Дожди со снегом и резкие перепады температуры воздуха: погода в Украине приготовила сюрпризы Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие два дня будет очень нестабильная. Ожидаются осадки, сильный ветер, местами пройдет мокрый снег, а температура будет прыгать.

Какая погода ждет украинцев в ближайшие дни, рассказала синоптик Наталка Диденко.

"26 марта в северных, западных, центральных областях пройдут дожди. В южной части и в восточных областях будет сухая погода. Везде будет наблюдаться сильный ветер", - сообщила Диденко.

Она добавила, что в субботу в большинстве областей Украины будет тепло, днем +10 +16 градусов. Холоднее будет только на побережье морей, на крайнем севере и в Луганской области, от +7 до +12 градусов.

"27 марта дождь, местами с мокрым снегом, пройдет в восточных областях, местами в центральных и в Сумской области. На остальной территории Украины – без осадков. Порывистый ветер удержится", - предупредила синоптик.

Также она отметила, что в большинстве областей в воскресенье ожидается резкое похолодание. Ночью от +3 до -3 градусов, днем воздух максимально прогреется до +2 +8 градусов.

В Киеве 26 марта пройдет дождь, ожидается сильный ветер и прогреется днем до +15 градусов. В воскресенье, 27 марта, придет существенное и кратковременное похолодание. Ночью от 0 до -2 градусов, днем не выше +4 +5 градусов. Все это будет сопровождаться порывистым ветром, но без осадков.

А вот с понедельника Наталка Диденко прогнозирует потепление в большинстве областей страны, а также в столице.

Напомним, ранее мы писали о том, что категорически нельзя публиковать в социальных сетях и за какую информацию можно угодить в тюрьму.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода в Киеве
LITE
"Диета победителя" от Оксаны Скиталинской: что есть и пить, чтобы быть в тонусе
"Диета победителя" от Оксаны Скиталинской: что есть и пить, чтобы быть в тонусе