Дожди со снегом и резкие перепады температуры воздуха: погода в Украине приготовила сюрпризы

Погода в Украине в ближайшие два дня будет очень нестабильная. Ожидаются осадки, сильный ветер, местами пройдет мокрый снег, а температура будет прыгать.

"26 марта в северных, западных, центральных областях пройдут дожди. В южной части и в восточных областях будет сухая погода. Везде будет наблюдаться сильный ветер", - сообщила Диденко.

Она добавила, что в субботу в большинстве областей Украины будет тепло, днем +10 +16 градусов. Холоднее будет только на побережье морей, на крайнем севере и в Луганской области, от +7 до +12 градусов.

"27 марта дождь, местами с мокрым снегом, пройдет в восточных областях, местами в центральных и в Сумской области. На остальной территории Украины – без осадков. Порывистый ветер удержится", - предупредила синоптик.

Также она отметила, что в большинстве областей в воскресенье ожидается резкое похолодание. Ночью от +3 до -3 градусов, днем воздух максимально прогреется до +2 +8 градусов.

В Киеве 26 марта пройдет дождь, ожидается сильный ветер и прогреется днем до +15 градусов. В воскресенье, 27 марта, придет существенное и кратковременное похолодание. Ночью от 0 до -2 градусов, днем не выше +4 +5 градусов. Все это будет сопровождаться порывистым ветром, но без осадков.

А вот с понедельника Наталка Диденко прогнозирует потепление в большинстве областей страны, а также в столице.