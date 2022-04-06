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Дожди и новое похолодание: погода снова готовит неприятный сюрприз

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине постепенно поворачивает в сторону весны и синоптики прогнозируют повышение температуры. Однако в конце недели страну накроет сильными дождями.

Какая погода ждет украинцев в ближайшие дни, рассказали в Украинском гидрометцентре.

По прогнозу на 9-10 апреля, в большинстве областей ожидаются сильные дожди. Сухо будет только на юге и юго-востоке страны.

Ночная температура 9 апреля будет колебаться от +3 +5 на западе, севере и в центре – до +6 +8 градусов на юге и востоке.

Днем ожидается от +15 до +18 градусов, в южной части местами до +20 градусов. А вот в западных областях и на севере страны будет прохладнее, от +9 до +13 градусов.

Карта погоды в Украине 9 апреля

В воскресенье, 10 апреля, придет новая порция похолодания и дождей. Осадки прогнозируются во всех областях, кроме Крыма и юго-востока страны.

Ночью ожидается от +3 до +6 градусов. Днем температура начнет падать в большинстве областей. На западе до +8 +10 градусов, в центре и на севере +9 +11 градусов, в южной части +10 +13 градусов, на востоке тепло будет только в Луганской и Донецкой областях, до +18 градусов. В остальных от +11 до +14 градусов.

Карта погоды в Украине 10 апреля

Тем временем, 6 апреля синоптики прогнозируют повышение температуры еще на пару градусов и сухую погоду во многих областях. Кратковременные дожди охватят большинство западных областей, север страны и северо-восток. В остальных регионах сухо.

Ночью в Украине от +2 до +4 градусов, днем воздух прогреется до +9 +14 градусов, в центральных и южных областях до +14 +16 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 6 апреля

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украину придет сезон дождей и ливней.

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