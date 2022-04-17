ru ua
Вс, 17 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Дожди с мокрым снегом и заморозки до -5: где в Украине сильно испортится погода

Новина українською →
Воскресенье 17 апреля 2022 19:38
Дожди с мокрым снегом и заморозки до -5: где в Украине сильно испортится погода Фото: Погода в Украине принесет снег и мороз (УНИАН)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине все еще будет холодной в понедельник 18 апреля. Ближайшей ночью местами возможны заморозки, также ожидаются дожди и мокрый снег.

Что будет с погодой в стране в ближайшие дни - читайте ниже в материале Styler.

За прогнозом Наталки Диденко, ближайшей ночью в большинстве областей Украины, кроме восточной части, ожидаются заморозки 0... -5 градусов.

Днем будет прохладно, + 4... +10 градусов. Немного теплее в Одесской, Николаевской, Херсонской области, здесь +8... + 12, А на Запорожье и Днепропетровщине +12... +16.

Осадки и ветер будут досаждать в понедельник

Ветер будет северных направлений, порывистый.

Дожди и мокрый снег 18 апреля предусматриваются в Украине практически повсюду, периодически, с прояснениями.

Что будет с погодой в Киеве

Ближайшая ночь ожидается холодной, даже с заморозками. Днем + 5... +8 градусов.

Также синоптики прогнозируют порывистый ветер, временами небольшие дождь и мокрый снег. Осадки ожидаются преимущественно в первой половине дня, вторая - без существенных осадков.

"Потепление ожидается в конце недели, Пасха обещает быть для украинцев теплой и солнечной", - добавила синоптик.

Смотрите ниже на карте Укргидрометцентра, детальный прогноз по областям.

Дожди с мокрым снегом и заморозки до -5: где в Украине сильно испортится погода

Скрин: Погода в Украине 18 апреля (meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, какая погода будет на Пасху.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
LITE
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку