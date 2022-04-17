Дожди с мокрым снегом и заморозки до -5: где в Украине сильно испортится погода

Погода в Украине все еще будет холодной в понедельник 18 апреля. Ближайшей ночью местами возможны заморозки, также ожидаются дожди и мокрый снег.

Что будет с погодой в стране в ближайшие дни - читайте ниже в материале Styler .

За прогнозом Наталки Диденко, ближайшей ночью в большинстве областей Украины, кроме восточной части, ожидаются заморозки 0... -5 градусов.

Днем будет прохладно, + 4... +10 градусов. Немного теплее в Одесской, Николаевской, Херсонской области, здесь +8... + 12, А на Запорожье и Днепропетровщине +12... +16.

Осадки и ветер будут досаждать в понедельник

Ветер будет северных направлений, порывистый.

Дожди и мокрый снег 18 апреля предусматриваются в Украине практически повсюду, периодически, с прояснениями.

Что будет с погодой в Киеве

Ближайшая ночь ожидается холодной, даже с заморозками. Днем + 5... +8 градусов.

Также синоптики прогнозируют порывистый ветер, временами небольшие дождь и мокрый снег. Осадки ожидаются преимущественно в первой половине дня, вторая - без существенных осадков.

"Потепление ожидается в конце недели, Пасха обещает быть для украинцев теплой и солнечной", - добавила синоптик.

Смотрите ниже на карте Укргидрометцентра, детальный прогноз по областям.

Скрин: Погода в Украине 18 апреля (meteo.gov.ua)