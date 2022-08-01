Дождалась! Собака Майя из приюта проехала полмира навстречу к своим новым хозяевам

Невероятная история Майи

Сообщается, что собачка Майя попала в столичный приют для животных "Выставочный центр" из села Глеваха. Животное таки дождалось своих новых хозяев — когда в приют посетили живущие в Канаде люди с желанием помочь и забрать кого-то из собак.

Сейчас собака уже в Канаде, для этого она проехала почти полмира.

"И вот когда все было окончательно решено, встал вопрос с выездом за границу, титрами, результат которых нужно ждать долгое время, документами. Однако новые хозяева были готовы на все, чтобы забрать Майю, они прошли сложный путь, и наконец Майя отправилась в свое заветное путешествие домой! Майя посетила многие страны перед тем, как прыгнуть на диван своего нового дома, и все это время ее новые любящие хозяева были рядом", — рассказали волонтеры.

Майя наконец-то обрела хозяев (Центр захисту тварин)

Приют на ВДНХ

В Киеве на ВДНХ 17-го июля, чтобы взять себе котика или собачку в "Временном приюте для животных", выстроилась огромная очередь из желающих.

Волонтеры показывали животных, предлагали с ними познакомиться, прогуляться. После чего можно было принять решение о том, чтобы взять питомца к себе.