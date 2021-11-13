"Дождь и снег пройдут в большинстве областей": синоптики назвали точную дату

Дата первого снега

Так, согласно прогнозу синоптика Наталки Диденко, первые серьезные осадки ожидаются в Украине уже через неделю, 19 ноября.

"Первые осадки маячат с 19-го ноября, со следующей пятницы, как раз на День работников гидрометеорологической службы - в большинстве наших областей пройдут дождь и снег", - отметила она.

А похолодание, прогнозирует синоптик, нас ждет уже с понедельника, 15-го ноября.

Какая погода будет на выходных, 13-14 ноября

Синоптик прогнозирует на выходных днем +4... + 9 градусов, на юге и западе немного выше - от +6 до +12 тепла.

В субботу-воскресенье благодаря антициклону Tilda, который уже несколько дней господствует над страной, осадки не предвидятся.

Смотрите ниже на картах Украинского гидрометцентра подробный прогноз на выходные

Скрин: Погода в Украине 13-14 ноября (meteo.gov.ua)

Что будет с погодой в Киеве

Осадки в столице на выходных не предусматриваются. Температура +5... +8 градусов днем, 0... +3 ночью.

В понедельник, 15 ноября, придет похолодание до +3... +5 днем, ночью 0... +2.

16-17 ноября температура снизится до +1... +3 днем, а ночью мороз, -5... -7.

Синоптики Gismeteo прогнозируют на 19 ноября в Киеве дождь, но не снег. Незначительные осадки, по их прогнозу, вероятны и 14-15-го числа.

А вот в 20-х числах ноября в столице потеплеет почти до +10 градусов.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)