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Довжина двох пальців може розказати про схильність до випивки: неймовірний науковий факт

Неділя 08 грудня 2024 07:00
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Довжина двох пальців може розказати про схильність до випивки: неймовірний науковий факт Вчені з'ясували, що довжина пальців може вказати на схильність до алкоголю (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Науковці виявили незвичний зв'язок між довжиною пальців людини і її схильності до алкоголю. На більше тяжіння до випивки може вказувати лише два пальці й за даними дослідження, це пов'язано з впливом гормонів під час внутрішньоутробного розвитку.

На які пальці слід звернути увагу та яка є ознака схильності до алкоголю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження в American Journal Of Human Biology.

Вчені з університету Суонсі провели цікавий експеримент за допомогою добровольців. Вони порівняли дані про пальці кожного учасника та їх схильність до випивки.

Спостереження показало, що ті, у кого безіменний палець "вищий" за вказівний - мають вищий рівень споживання алкоголю.

Як пояснив професор Джон Меннінг, один з авторів дослідження, така особливість пов'язана з впливом статевих гормонів під час внутрішньоутробного розвитку. Співвідношення довжини пальців формується ще до народження людини.

При цьому більший вплив естрогену призводить до того, що вказівний палець буде довшим. А більший вплив тестостерону - до того, що більшим буде безіменний.

Довжина двох пальців може розказати про схильність до випивки: неймовірний науковий факт

Скриншот

Дослідники відзначають, що у пацієнтів з алкогольною залежністю безіменні пальці зазвичай помітно довші за вказівні та це свідчить про високий рівень пренатального впливу тестостерону.

Однак є й інший нюанс - ця тенденція більш виражена у чоловіків, ніж у жінок.

Вчені додали, що виявлений взаємозв'язок не встановлює причинно-наслідкового зв'язку. Тобто, таке співвідношення довжини пальців не визначає долю людини, а також її ставлення до алкоголю.

Однак висновки дослідження допоможуть краще зрозуміти фактори, що впливають на схильність до вживання алкоголю.

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