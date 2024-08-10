Довга джинсова спідниця - тренд сезону: з чим її поєднувати восени

Спекотне літо, на жаль, добігає кінця, тому необхідно задуматися, якими речами урізноманітнити свій гардероб восени. І якщо ви ще у пошуку стильних ідей, зверніть увагу на довгу джинсову спідницю, яка зараз у тренді.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які джинсові спідниці будуть модними в осінньому сезоні та з чим їх поєднувати.
Така спідниця – тренд сезону (фото: instagram.com/elizagracehuber)
Для розслабленого луку вибирайте спідницю зі світлого деніму у довжині максі з необробленим краєм. Поєднати її з базовою білою футболкою, яку можна заправити в спідницю і підкреслити цим лінію талії, а також доповнити трикотажною жилеткою.
Не забудьте про взуття та аксесуари: до такого образу ідеально підійдуть чорні балетки з квадратним носком, невелика сумочка, а також непомітні прикраси.
У такому образі можна піти на навчання чи роботу (фото: instagram.com/taffymsipa)
У такому образі можна вирушити як на ділову зустріч, так і на романтичне побачення. Класичну сорочку або блузки можна заправити в спідницю або залишити поверх неї.
Доповнять лук мюлі - модель взуття із відкритою п'яткою, а також мініатюрна сумочка.
Довга джинсова спідниця добре поєднується з різним взуттям (фото: instagram.com/sylviemus_)
Стильним буде лук, що складається зі спідниці максі з розрізом ніжно-блакитного відтінку, білої футболки та шкіряної куртки-бомбера. Завершити його можна оригінальною сумкою та зручними балетками.
Стильний образ із бомбером (фото: instagram.com/rikkekrefting)
Для перших прохолодних осінніх днів підійде таке поєднання: довга спідниця з деніму, білий лонгслів та чорний піджак. Доповнити образ можна замшевими ботильйонами або чоботами, а також місткою сумкою.
Стильний образ із піджаком (фото: instagram.com/marina_torres)
Спідниця з деніму - це універсальний варіант, який можна носити навіть зі спортивним взуттям. Одягайте світло-блакитну спідницю в підлогу та сорочку в смужку, а також стильні кеди. Завершить стильний образ маленька сумка.
Ще один варіант із сорочкою (фото: instagram.com/nnennaechem)
Якщо ви хочете виділитися з натовпу, придивіться спідницю з деніму у чорному відтінку. Доповніть її лонгслівом та зручними кросівками контрастного кольору, а також аксесуарами та шкіряною сумкою.
Втім, такий образ легко можна зробити жіночним, якщо замість кросівок одягнути стильні туфлі-човники, а замість лонгсліву - топ чи блузу.
Чорна джинсова спідниця теж виглядає стильно (фото: instagram.com/elizagracehuber)
На піку популярності всі відтінки білого та молочного відтінків: екрю, колір кокосового молока, колір вершкового масла тощо. Підберіть довгу спідницю і доповніть її шкіряним жакетом або курткою, а також високими чоботями.
Контрастне чорно-біле поєднання точно виділить вас із сірої маси. Акцентувати увагу можна також за допомогою аксесуарів та стильної сумки.
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Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерів: taffymsipa, daniellejinadu, elizagracehuber, nnennaechem, marina_torres, sylviemus_, rikkekrefting.