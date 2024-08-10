Довга джинсова спідниця - тренд сезону: з чим її поєднувати восени

Така спідниця – тренд сезону (фото: instagram.com/elizagracehuber)

Джинсова спідниця, трикотажний жилет та балетки

Для розслабленого луку вибирайте спідницю зі світлого деніму у довжині максі з необробленим краєм. Поєднати її з базовою білою футболкою, яку можна заправити в спідницю і підкреслити цим лінію талії, а також доповнити трикотажною жилеткою.

Не забудьте про взуття та аксесуари: до такого образу ідеально підійдуть чорні балетки з квадратним носком, невелика сумочка, а також непомітні прикраси.

У такому образі можна піти на навчання чи роботу (фото: instagram.com/taffymsipa)

Біла сорочка, довга спідниця та мюлі

У такому образі можна вирушити як на ділову зустріч, так і на романтичне побачення. Класичну сорочку або блузки можна заправити в спідницю або залишити поверх неї.

Доповнять лук мюлі - модель взуття із відкритою п'яткою, а також мініатюрна сумочка.

Довга джинсова спідниця добре поєднується з різним взуттям (фото: instagram.com/sylviemus_)

Джинсова спідниця, шкіряний бомбер та балетки

Стильним буде лук, що складається зі спідниці максі з розрізом ніжно-блакитного відтінку, білої футболки та шкіряної куртки-бомбера. Завершити його можна оригінальною сумкою та зручними балетками.

Стильний образ із бомбером (фото: instagram.com/rikkekrefting)

Чорний жакет, джинсова спідниця та замшеве взуття

Для перших прохолодних осінніх днів підійде таке поєднання: довга спідниця з деніму, білий лонгслів та чорний піджак. Доповнити образ можна замшевими ботильйонами або чоботами, а також місткою сумкою.

Стильний образ із піджаком (фото: instagram.com/marina_torres)

Сорочка в смужку, спідниця та кросівки

Спідниця з деніму - це універсальний варіант, який можна носити навіть зі спортивним взуттям. Одягайте світло-блакитну спідницю в підлогу та сорочку в смужку, а також стильні кеди. Завершить стильний образ маленька сумка.

Ще один варіант із сорочкою (фото: instagram.com/nnennaechem)

Чорна спідниця, лонгслів та кросівки

Якщо ви хочете виділитися з натовпу, придивіться спідницю з деніму у чорному відтінку. Доповніть її лонгслівом та зручними кросівками контрастного кольору, а також аксесуарами та шкіряною сумкою.

Втім, такий образ легко можна зробити жіночним, якщо замість кросівок одягнути стильні туфлі-човники, а замість лонгсліву - топ чи блузу.

Чорна джинсова спідниця теж виглядає стильно (фото: instagram.com/elizagracehuber)

Біла джинсова спідниця, шкіряна куртка та чоботи

На піку популярності всі відтінки білого та молочного відтінків: екрю, колір кокосового молока, колір вершкового масла тощо. Підберіть довгу спідницю і доповніть її шкіряним жакетом або курткою, а також високими чоботями.

Контрастне чорно-біле поєднання точно виділить вас із сірої маси. Акцентувати увагу можна також за допомогою аксесуарів та стильної сумки.

Біла джинсова спідниця (фото: instagram.com/daniellejinadu)

Довга спідниця із деніму молочного відтінку (фото: instagram.com/daniellejinadu)