Дотримуйтесь цих 5 речей, щоб уникнути болю та травм під час бігу

Якісні шкарпетки

Тренер Алекса Дакворт-Бріггс розповів, що часто люди думають, якщо у них є пара якісних кросівок, то шкарпетки вже не такі важливі.

Однак, незручні шкарпетки можуть призвести до появи пухирів і натирання, що призводить до дискомфорту та зниження продуктивності. Натомість хороша пара шкарпеток для бігу забезпечить амортизацію для ніг, а також зменшить тертя.

Це корисно не лише для ваших ніг, але й для кросівок, це запобігає стиранню внутрішньої частини взуття, завдяки чому вони прослужать довше.

Приталене взуття

Після вибору правильних шкарпеток, потрібно переконатися, що кросівки вам справді підходять. Все тому, що кросівки, які "вільні" на нозі, можуть легко призвести до травм щиколотки.

З іншого боку, також слід уникати надто тісного взуття, оскільки воно може натирати та викликати біль. Купувати взуття бажано особисто, адже це дає можливість приміряти його перед покупкою. Так ви дізнаєтеся, чи добре воно сидить і чи зручно його носити.

Розминка

Перш ніж вирушати на пробіжку, обов’язково розімніться, щоб збільшити приплив крові до щиколоток і стоп.

Хороші приклади розминки включають: махи ногами і високі коліна. Махи - це коли ви повільно біжите вперед, одночасно штовхаючи п’ятами вгору до сідниць. Високі коліна вимагають від вас підіймання коліна до грудей під час бігу. Обидва рухи тиснуть на ваші стопи, готуючи їх до активності.

Дні відпочинку

Вихідний день для бігу є життєво важливим і ефективним способом забезпечити вашим ногам достатньо часу для відновлення, особливо тому, що вони природно відчуватимуть втому.

Менш досвідчені бігуни повинні робити пробіжки на довгі дистанції не частіше трьох разів на тиждень. Це дає достатньо часу для відновлення та запобігає подальшому ризику травм.

Біль

Будь-який біль у ногах не можна ігнорувати, адже з часом це може призвести до ще більших проблем та зниження рухливості.

Якщо у вас біль у стопі, який довгий час не дає вам спокою, тоді зверніться до лікаря. Він зможе побачити, чи проблема незначна, чи є щось серйозніше.

Біль у ногах ніколи не буває сильним, він значно ускладнює роботу та виконання повсякденних справ, що, ймовірно, змусить когось нового почати бігати. Тому вкрай важливо ретельно доглядати за своїми ногами та придбати зручне взуття разом із якісними шкарпетками.