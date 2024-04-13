Досвід із щоденної практики. Наукові досягнення українського нейрохірурга Олексія Єрошкіна

Відомий в Україні доктор Олексій Єрошкін – провідний нейрохірург із багаторічним досвідом виконання безлічі хірургічних втручань та значущими досягненнями у науці. Член Української асоціації нейрохірургів, Європейської асоціації з вивчення болю, Європейської та кількох українських асоціацій нейрохірургів.

Професійний шлях доктора розпочався з навчання у Полтаві, потім – у Києві, де доктор здобував магістерський ступінь з нейрохірургії. Пройшовши інтернатуру в обласній клінічній лікарні, продовжив навчання в Інституті нейрохірургії ім. А.П.Ромоданова у Києві. Регулярно беручи участь у наукових дослідженнях, зміг також успішно захистити дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю "нейрохірургія".

Олексію випала унікальна можливість навчатися на базі кафедри нейрохірургії університету Максиміліана в Мюнхені під керівництвом видатних лікарів. Продовживши лікарську практику, виконував безліч складних операцій. У різний час працював у клініці "Борис", що також допомогло вдосконалити навички у виконанні операцій.

Далі, вже працюючи в Центральному шпиталі МВС України, лікар продовжив практикувати нейрохірургію та розширив свої навички, працюючи з найрізноманітнішими та найскладнішими клінічними випадками.

Професійне зростання доктора було зміцнено завдяки участі у різних практичних курсах та навчанні у провідних клініках Європи та світу. Так, участь у навчальних курсах прикладної хірургії Medtronic Academy дала можливість опанувати навички нейромодуляції в лікуванні больових синдромів та використання систем малоінвазивної стабілізації хребта.

Також Олексій Єрошкін був доповідачем та вчителем на Naton Academy Instructional Courses у Пекіні, бере активну участь у професійних асоціаціях, таких як EANS, IASP, UAN та УАІБ.

Лікар першим в Україні став використовувати методику торакальної симпатектомії – хірургії на відділах вегетативної нервової системи, що дозволяє пацієнтам позбутися стійкого больового синдрому, проявів гіпергідрозу та інших проблем. Під керівництвом Олексія Єрошкіна методику суттєво вдосконалили: було запатентовано прилад, який дозволяє виконувати таку операцію лише з одним розрізом. Згодом такий метод почали використовувати інші лікарі.

Від больового синдрому до воєнних травм. Досягнення лікаря у хірургії

На своєму основному місці роботи, у медичному Центрі МВС, впровадив та широко використовує у практиці нові оперативні втручання з декомпресії лицьового та трійчастого черепно-мозкових нервів з використанням ультразвукового інтраопераційного доплера та нейромоніторингу. Також оперує пацієнтів із сколіозом, онкологічними захворюваннями. Лікар активно займався розробкою клінічних протоколів та стандартів лікування, гарантуючи високу якість медичних послуг.

Під час війни основна категорія пацієнтів лікаря та його команди – військові з різноманітними пораненнями. Виконуючи велику кількість операцій, став широко практикувати краніопластику – операцію з відновлення та реконструкції кісткової структури черепа, щоб виправити дефекти, відновити пошкоджені ділянки.

Крім впровадження нових методів лікування в шпиталі МВС, доктор також ввів у практику передові методи у медичному центрі "MedClinic", навчив велику кількість фахівців суміжних спеціальностей. На сьогодні лікар є одним із провідних експертів у галузі альгології в українській медицині.

Олексій Єрошкін приєднався до престижної наукової групи при Інституті кардіології та кардіохірургії, що проводила передові дослідження в галузі хірургії вегетативної нервової системи. Успішно адаптував та впровадив в українську нейрохірургічну практику інноваційний метод лікування хронічного болю, у тому числі болю, пов'язаного з раком підшлункової залози – симпатолізис. Метод завоював широке визнання серед спеціалістів та став невід'ємною частиною сучасної нейрохірургії в Україні.

Фактично за всіма напрямками, якими займається доктор та команда нейрохірургів під його керівництвом, публікуються наукові статті в українських та міжнародних виданнях. Крім робіт у напрямку торакальної симпатектомії, активно продовжуються розробки при больових синдромах в онкології та інших тем.

"Як правило, весь наш хірургічний досвід з різних напрямків "упаковується" в наукові статті, наукові публікації з описом отриманих результатів. Статті проходять рецензування та видаються в основному в міжнародних виданнях. Такі статті проходять глибокі перевірки цензорами і після детального вивчення допускаються до публікації. Саме така глибока оцінка публікацій дає нашим статтям високий індекс цитованості», – зазначає лікар.

Висока планка. В яких виданнях публікують статті Олексія Єрошкіна

Лікар регулярно бере участь з доповідями на конференціях, конгресах України та Європи, публікує статті у професійних медичних журналах України, Європи та Америки, які цитуються у міжнародних наукометричних базах даних SCOPUS та Web of Science.

Статті Олексія Єрошкіна та його колег-нейрохірургів, які також регулярно публікуються, мають наукову цінність, цитуються колегами по всьому світу і зокрема в Європі. Фактично в такий спосіб створюється база подальшого вивчення тієї чи іншої проблеми.

"Усі дані для наукових публікацій беруться нами зі щоденної практики, безпосередньо з операційних. Дані складаються, аналізуються, робляться висновки та подаються у вигляді публікацій. У контексті великих міжнародних конгресів потрібно розуміти, що не всі наукові матеріали доходять до доповідей. Як і статті для наукових журналів, вони проходять відбір, і відбираються лише найкращі. Наприклад, із трьох доповідей спеціальними комісіями може бути прийнята лише одна. У цьому плані ми тримаємо високу планку", – розповідає про особливості публікацій Олексій Андрійович.

"Ми співпрацюємо з провідними світовими асоціаціями та видавництвами, де публікуються найпередовіші роботи, і навіть відкриття. Також у нашої команди досить щільний графік з різних стажування. робота з групою до 10 осіб. До останнього моменту я активно співпрацював з Пекінським університетом у Китаї. При навчальному закладі є академія для лікарів “Naton Academy”, куди запрошують міжнародних спікерів. Також неодноразово читав курс лекцій у Європі”, – розповідає нейрохірург.

Окрім роботи над власними публікаціями у профільних виданнях, Єрошкін виступає у ролі рецензента статей українського нейрохірургічного журналу та інших профільних видань. Здійснює оцінку статей з їхньої наукову цінність і визначає, чи можуть бути опубліковані чи відправлені на доопрацювання.

На XVII Всесвітньому Конгресі Нейрохірургії, який проходив у Боготі у 2022 році, Колумбія, Олексій Єрошкін поділився результатами його досліджень, представивши дві доповіді, які розкрили суть інноваційного підходу до лікування гіпергідрозу та блашинг синдрому, використовуючи високотехнологічне обладнання та своє особисте. Обидві доповіді були включені до збірки тез конгресу та відображали важливість моїх досліджень у галузі нейрохірургії та лікування складних станів, пов'язаних з порушеннями функцій вегетативної нервової системи.

Участь у міжнародних конференціях допомагає здобути передовий досвід та обмінятися знаннями з колегами, а надалі вже у практиці – збільшувати якість та ефективність хірургічних втручань, терміни перебування пацієнта у медзакладі, вважає Олексій.

"Беручи участь у подібних подіях, ми не тільки вдосконалюємо існуючі методики, але й відкриваємо для себе нові, а далі використовуємо їх із застосуванням сучасного медичного обладнання, таке як ультразвуковий кістковий ніж та інших. Ми комбінуємо методи лікування, працюємо на стику кількох спеціальностей та беремо у роботу складні кейси", – зазначає нейрохірург.

У майбутньому хірургія так чи інакше і надалі рухатиметься до меншої травматичності, ставатиме більш кастомізованою і ще більше спрямована на вирішення індивідуальних проблем у кожному конкретному випадку, упевнений Олексій Єрошкін.

"У нейрохірургії сьогодні все менше стандартизації, але більше індивідуалізації. З появою нового обладнання та нових методів наша робота стає ще ефективнішою. У майбутньому все буде ще більше спрямовано на те, щоб пацієнт проводив у медустанові менше часу. А міждисциплінарний підхід дозволить розглядати кожен випадок більш ефективний. А це у свою чергу покращує прогнози про те, як швидко відновиться пацієнт", – прогнозує лікар.