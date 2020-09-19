Доставляли в больницу на вертолете: на Донбассе ребенок стал жертвой домашнего животного

В Донецкой области в городе Селидово двухлетнего ребенка сильно искусала собака. Мальчик в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу Днепра. Для его транспортировки использовали вертолет. Подробности рассказала в своем Facebook советник председателя Днепропетровской ОГА Татяна Губа.

Согласно опубликованной информации, инцидент произошел в день рождения ребенка во время праздника. Пока родители были в доме, мальчик вышел во двор. Там на него напал домашний пес. Собака вцепилась в паховую область, в результате мальчик лишился гениталий, анального отверстия и получил повреждение бедренной артерии. Ребенок был доставлен в больницу в Днепре при помощи санавиации.

"Мальчика в сопровождении известного детского анестезиолога Андрея Островского реанимобилем медицины катастроф Донецкой области привезли на площадку аэроевакуации 66-го мобильного госпиталя, откуда военным вертолетом с мамой эвакуировали в Днепр", - написала советник главы ОГА Татьяна Губа в Facebook.

В Днепре ребенка отвезли в реанимацию областной детской клинической больницы на улице Космической. Сейчас медики продолжают бороться за жизнь ребенка, несмотря на крайне тяжелое состояние.

Двухлетнего ребенка сильно искусала собака под Донецком (фото: facebook.com/tpguba)

Напомним, что ранее, менее недели назад под Тернополем ребенка едва не разорвали ротвейлеры.

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