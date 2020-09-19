ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Доставляли в больницу на вертолете: на Донбассе ребенок стал жертвой домашнего животного

Автор: Анна Киселева

Двухлетний мальчик стал жертвой домашнего пса

В Донецкой области в городе Селидово двухлетнего ребенка сильно искусала собака. Мальчик в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу Днепра. Для его транспортировки использовали вертолет. Подробности рассказала в своем Facebook советник председателя Днепропетровской ОГА Татяна Губа.

Согласно опубликованной информации, инцидент произошел в день рождения ребенка во время праздника. Пока родители были в доме, мальчик вышел во двор. Там на него напал домашний пес. Собака вцепилась в паховую область, в результате мальчик лишился гениталий, анального отверстия и получил повреждение бедренной артерии. Ребенок был доставлен в больницу в Днепре при помощи санавиации.

"Мальчика в сопровождении известного детского анестезиолога Андрея Островского реанимобилем медицины катастроф Донецкой области привезли на площадку аэроевакуации 66-го мобильного госпиталя, откуда военным вертолетом с мамой эвакуировали в Днепр", - написала советник главы ОГА Татьяна Губа в Facebook.

В Днепре ребенка отвезли в реанимацию областной детской клинической больницы на улице Космической. Сейчас медики продолжают бороться за жизнь ребенка, несмотря на крайне тяжелое состояние.

Самые читаемые новости

Двухлетнего ребенка сильно искусала собака под Донецком (фото: facebook.com/tpguba)

Напомним, что ранее, менее недели назад под Тернополем ребенка едва не разорвали ротвейлеры.

Также мы писали, что закарпатский пес получил звание "Герой года".

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины больницапреступленияпес