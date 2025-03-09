Названо правило "12 годин", яке сприяє довгому життю

Дотримання правила "12 годин" - це новий підхід до здорового способу життя, який може стати важливим фактором для довголіття. Також варто дотримуватись певних звичок, які допоможуть зберегти здоров’я на довгі роки.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Дотримання правила "12 годин" може бути ключем до довголіття. Доктор Валтер Лонго стверджує, що ви можете залишатися молодим довше, якщо зможете жити за певними правилами.
Серед основних пунктів, які він рекомендує, є дотримання дієти з високим вмістом вітамінів, мінімізація насичених жирів і навіть споживання більшої кількості оливкової олії.
"Обмежте вживання їжі 12-годинним періодом", - зазначив експерт.
Наприклад, починайте після 8 ранку і закінчуйте до 8 вечора. Також не їжте нічого протягом трьох-чотирьох годин перед сном.
Дотримуйтеся дієти з високим вмістом вітамінів і мінералів, доповненої полівітамінним буфером кожні три дні.
Вчені з Гарварду проаналізували харчові звички 26 902 чоловіків протягом 16 років. Кожна особа повідомляла про час доби, коли снідала, обідала та вечеряла, а також будь-які додаткові перекуски.
Результати показали, що чоловіки, які їли пізніше ввечері, мали на 55% вищий ризик серцево-судинних захворювань порівняно з тими, хто цього не робив. Водночас чоловіки, які пропускали сніданок, також мали на 27% вищий ризик серцево-судинних захворювань, ніж інші.
Окрім цього, пізня вечеря може спровокувати й інші неприємні проблеми. Особливо це стосується кислотного рефлюксу та печії, через що деяким людям важко спати.
Дієтолог Хелен Белл розповіла, що їжа перед сном може сприяти збільшенню ваги. Прийом їжі пізно вночі часто призводить до споживання висококалорійної їжі з низьким вмістом поживних речовин, як-от закуски та десерти. Ці продукти, швидше за все, накопичуються у вигляді жиру, оскільки метаболізм сповільнюється під час сну.
Довголіття залежить від багатьох факторів, і певні звички можуть значно вплинути на тривалість і якість життя. Ось кілька звичок, які сприяють здоров’ю і довголіттю:
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