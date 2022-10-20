"Досі болить": Олександр Кривошапко вперше розповів, як померла бабуся в Маріуполі

Відомий український співак та фіналіст шоу "Х-Фактор" Олександр Кривошапко вперше розповів, що під час масових обстрілів Маріуполя загинула його бабуся.

Про це він розповів в інтерв'ю ЖВЛ.

За його словами, його рідні та близькі, тоді ховалися в підвалах і не змогли відвідати бабусю. У цей час з бабусею артиста була доглядальниця.

Він пояснив, що його рідні не змогли покинути місто-герой на початку повномасштабного вторгнення, тому змушені були перечікувати небезпеку в укриттях.

Олександр Кривошапко вперше розповів про смерть бабусі в Маріуполі (скрін)

Зокрема, люди днями не могли перейти з підвалу до під'їзду через те, що обстріли російських військових не вщухали.

"У них не було можливості навіть завітати до бабусі, яка була за кілька дворів від нас. Але вона була з доглядальницею. Вони могли піти туди, але не дійти", - розповів Кривошапко.

Артист каже, що коли випала нагода покинути Маріуполь, то його сім'я з евакуаційною колоною пройшла близько 15 кілометрів. Однак, перед тим, як залишити місто, їм стало відомо, що бабуся не вижила.

"Коли вже виїжджали з міста стало відомо. Досі болить. Це складна тема", - зі сльозами на очах розповів він.

Сім'я Олександра Кривошапка (скрін)