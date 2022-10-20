ua ru
Чт, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Досі болить": Олександр Кривошапко вперше розповів, як померла бабуся в Маріуполі

Новость на русском →
Маріуполь, Четвер 20 жовтня 2022 09:25
"Досі болить": Олександр Кривошапко вперше розповів, як померла бабуся в Маріуполі Олександр Кривошапко розповів про бабусю (instagram.com/alexanderkrivoshapko)
Автор: Тетяна Самарук

Відомий український співак та фіналіст шоу "Х-Фактор" Олександр Кривошапко вперше розповів, що під час масових обстрілів Маріуполя загинула його бабуся.

Про це він розповів в інтерв'ю ЖВЛ.

За його словами, його рідні та близькі, тоді ховалися в підвалах і не змогли відвідати бабусю. У цей час з бабусею артиста була доглядальниця.

Він пояснив, що його рідні не змогли покинути місто-герой на початку повномасштабного вторгнення, тому змушені були перечікувати небезпеку в укриттях.

&quot;Досі болить&quot;: Олександр Кривошапко вперше розповів, як померла бабуся в МаріуполіОлександр Кривошапко вперше розповів про смерть бабусі в Маріуполі (скрін)

Зокрема, люди днями не могли перейти з підвалу до під'їзду через те, що обстріли російських військових не вщухали.

"У них не було можливості навіть завітати до бабусі, яка була за кілька дворів від нас. Але вона була з доглядальницею. Вони могли піти туди, але не дійти", - розповів Кривошапко.

Артист каже, що коли випала нагода покинути Маріуполь, то його сім'я з евакуаційною колоною пройшла близько 15 кілометрів. Однак, перед тим, як залишити місто, їм стало відомо, що бабуся не вижила.

"Коли вже виїжджали з міста стало відомо. Досі болить. Це складна тема", - зі сльозами на очах розповів він.

&quot;Досі болить&quot;: Олександр Кривошапко вперше розповів, як померла бабуся в Маріуполі&quot;Досі болить&quot;: Олександр Кривошапко вперше розповів, як померла бабуся в Маріуполі&quot;Досі болить&quot;: Олександр Кривошапко вперше розповів, як померла бабуся в Маріуполі&quot;Досі болить&quot;: Олександр Кривошапко вперше розповів, як померла бабуся в Маріуполі&quot;Досі болить&quot;: Олександр Кривошапко вперше розповів, як померла бабуся в МаріуполіСім'я Олександра Кривошапка (скрін)

Надаємо, що у 2013 році Олександр Кривошапко розлучився з дружиною.

Також ми писали про неймовірну історія родини з Маріуполя, яка пройшла блокаду і фільтрацію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Олександр Кривошапко