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"До сих пор болит": Александр Кривошапко впервые рассказал, как умерла бабушка в Мариуполе

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Мариуполь, Четверг 20 октября 2022 09:25
"До сих пор болит": Александр Кривошапко впервые рассказал, как умерла бабушка в Мариуполе Александр Кривошапко рассказал о бабушке (instagram.com/alexanderkrivoshapko)
Автор: Татьяна Самарук

Известный украинский певец и финалист шоу "Х-Фактор" Александр Кривошапко впервые рассказал, что во время массовых обстрелов Мариуполя погибла его бабушка.

Об этом он рассказал в интервью ЖВЛ.

По его словам, его родные и близкие, тогда прятались в подвалах и не смогли посетить бабушку. В это время с бабушкой артиста была сиделка.

Он объяснил, что его родные не смогли покинуть город-герой в начале полномасштабного вторжения, поэтому были вынуждены пережидать опасность в укрытиях.

&quot;До сих пор болит&quot;: Александр Кривошапко впервые рассказал, как умерла бабушка в МариуполеАлександр Кривошапко впервые рассказал о смерти бабушки в Мариуполе (скрин)

В частности, люди днями не могли перейти из подвала в подъезд из-за того, что обстрелы российских военных не утихали.

"У них не было возможности даже посетить бабушку, которая была в нескольких дворах от нас. Но она была с сиделкой. Они могли пойти туда, но не дойти", - рассказал Кривошапко.

Артист говорит, что когда представился случай покинуть Мариуполь, то его семья с эвакуационной колонной прошла около 15 километров. Однако перед тем, как покинуть город, им стало известно, что бабушка не выжила.

"Когда уже выезжали из города, стало известно. До сих пор болит. Это сложная тема", - со слезами на глазах рассказал он.

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Напомним, что в 2013 году Александр Кривошапко развелся с женой.

Также мы писали о невероятной истории семьи из Мариуполя, которая прошла блокаду и фильтрацию.

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Мариуполь Олександр Кривошапко