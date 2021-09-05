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Дійшов до вершини і помер: у Грузії трагічно загинув український пластун

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Неділя 05 вересня 2021 15:07
Дійшов до вершини і помер: у Грузії трагічно загинув український пластун Фото: Петро Борис (facebook.com/siromanci29)
Автор: Світлана Мащенко

Петро Борис, український мандрівник, учасник організації "Пласт", загинув під час сходження на гору в Грузії.

Про це повідомили в Facebook організації.

Повідомляється, що 36-річний пластун підкорив вершину, висотою майже 5 тисяч метрів. Він зійшов на гору Тетнульд ("Біла гора" в перекладі з грузинського) в регіоні Верхня Сванетія.

Загинув пластун після завершення сходження на вершину 4852 метрів.

В організації "Пласт" його називають невтомним мандрівником, "другом Слоником".

Петро був членом куреня "Сіроманці", активним учасником пластових заходів і таборів.

"Глибоко сумуємо, це велика втрата для нас усіх... Тихо спи без тривог..." - йдеться в повідомленні пластунів.

Дійшов до вершини і помер: у Грузії трагічно загинув український пластун

Фото: Петро Борис (facebook.com/PlastUA)

Пізніше Дружина Петра Бориса Юліана повідомила, що у вівторок, 7 вересня, можлива заупокійна служба, а на 11 вересня планується вечір пам'яті. Зараз рідні організовують перевезення тіла Петра Бориса в Україну.

Раніше ми писали про смерть Олександра Ройтбурда, знаменитого художника і директора Одеського художнього музею.

Також повідомлялося про смерть геніального українського письменника Михайла Слабошпицького.

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