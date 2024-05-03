Дощі та пухнаста поверхня. З'явилося детальне відео, як виглядає атмосфера нашого Сонця

ESA опублікувало коротке, але захоплююче відео, зняте зондом Solar Orbiter, який вивчає Сонце, включаючи спостереження за процесами у його атмосфері з унікальною деталізацією.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний сайт European Space Agency .

У вересні 2023 року було створено відео за допомогою камери Extreme Ultraviolet Imager (EUI), яка працює в екстремальному ультрафіолетовому діапазоні, невидимому для людського ока. Він дозволяє спостерігати процеси, що відбуваються в атмосфері Сонця з високою деталізацією.

Що відомо про відкриття

На відео показано межу між надгарячою зовнішньою атмосферою (сонячною короною) та нижчими шарами. Найяскравіші області мають температуру до мільйона градусів Цельсія, в той час, як більш прохолодні виглядають темними. На момент зйомки зонд Solar Orbiter знаходився на відстані близько 50 мільйонів кілометрів від Сонця.

У ролику можна побачити кілька цікавих структур. У нижньому лівому кутку протягом усього відео видно корональний "мох", який зазвичай з'являється біля основи великих корональних петель, надто тонких, щоб їх помітити за допомогою приладу EUI.

На горизонті видно спікули - газові стовпи, що піднімаються з хромосфери Сонця вздовж ліній магнітного поля. Їхня висота досягає 10 тисяч кілометрів.

На 22-й секунді видно, як піднімається "пухнаста" хвиля плазми, після чого більша частина викинутого матеріалу повертається назад. Цей уявний мініатюрний завиток має розміри більше Землі.

На 30-й секунді ліворуч від центру на трохи більшій висоті видно темні структури, відомі як корональний дощ - плазма, що охолола, з температурою до 10 тисяч градусів Цельсія, що опускається до поверхні Сонця під впливом сили тяжіння.