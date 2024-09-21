Список домашніх обов'язків для дітей різного віку, які вони можуть робити самі

Для чого дитині домашні обов'язки

Наявність списку щоденних завдань допомагає дітям розвинути відчуття рутини та структури, а також дає їм відчуття безпеки та передбачуваності в їхньому житті. Якщо навчити їх бути відповідальними, вони також зможуть побачити себе цінними учасниками сім'ї, що підвищує їхню самооцінку.

Крім того, розподілення щоденних обов'язків між дітьми - це менше навантаження на батьків. Це дозволить їм менше втомлюватися та більш якісно проводити час з малюками.

Обов'язки для маленьких дітей

Для маленьких дітей звичайна та особиста взаємодія з люблячими дорослими є важливою для здорового розвитку. Даючи маленьким дітям обов'язки, ви вчите їх навичкам розв'язання проблем, почуттю власної гідності, цікавості та гордості.

Одягатися самостійно. Вони можуть самостійно обирати одяг, одягатися, взуватися. Це заохочує навички розв'язання проблем, самообслуговування та самовираження.

Навіть якщо одяг невідповідний або потрібно кілька спроб, що попасти рукою в рукав, вибір одягу та одягання допомагає розвинути мотивацію дитини досліджувати, вчитися та розвивати нові здібності.

Прибирати ліжко. Таке просте завдання, як прибирання ліжка - розстелити ковдру, розправити подушки - чудова робота для маленької дитини. Це вчить їх дбати про свій особистий простір і речі. Маленькі діти не можуть повністю застелити ліжко, але прибирання є хорошим першим кроком у навчанні.

Прибирання іграшок. Для маленької дитини складати іграшки після ігор - це повна відповідальність. Ця вправа може допомогти дитині зрозуміти таке поняття, як організація та чистота. Це також вчить їх почуттю власності на свої речі та допомагає зрозуміти, що вони відповідають за збереження свого особистого простору.

Допомогти накрити на стіл. Діти дошкільного віку перебувають у процесі розвитку почуття автономії, і, можливо, вони захочуть виконувати завдання індивідуально.

Покладення на них такого обов'язку, як накривання столу (за допомогою дорослого, звісно), задовільніть їх бажання самостійності та виконання завдання. Це також дає їм відчуття спільності та мети.

Скласти білизну у корзину. Навіть маленькі діти можуть навчитися складати свій брудний одяг у кошик. Це здається таким простим завданням, але це чудовий спосіб навчити дітей особистої відповідальності.

Коли вони погоджуються це робити, це посилює ідею, що вони відіграють певну роль у родині й це налаштовує їх на інші обов'язки, коли вони ростуть.

Обов'язки дітей шкільного віку

Діти шкільного віку зосереджені на тому, щоб заводити нових друзів, досліджувати інтереси та орієнтуватися у великому світі за межами своєї сім'ї. Важливо навчити дітей шкільного віку, що те, що вони роблять у житті, має значення та впливає на інших.

Сервірування обіднього столу (без допомоги). До шкільного віку більшість дітей можуть накривати на стіл для сімейної трапези - спочатку з допомогою, потім самостійно.

Ця відповідальність навчає їх співробітництва та важливої сімейної діяльності. Це також знайомить їх з основними правилами етикету та важливість участі в сімейних розпорядках.

Прибирання посуду. Попросити дитину прибрати посуд після їди може здатися дрібницею, але це передає дітям важливе повідомлення. Хоч посуд може здатися незначним і діти можуть відмовлятися, ця відповідальність запевняє їх у тому, що вони мають значення у своєму домі та для своєї сім'ї.

Пакування рюкзака для школи. Якщо ваша дитина почне збирати свій рюкзак для школи, це навчіть її відповідально ставитися до своїх речей, а також покаже, як важливо поважати свої речі.

Якщо їхній рюкзак неправильно зібраний або вони відмовляються робити це самостійно - це можливість для природних наслідків, щоб допомогти їм зрозуміти, наскільки важливо дбати про свої речі та бути організованим щодня.

Прибирання власної кімнати. Підтримка чистоти та порядку в кімнаті є важливою, оскільки це допомагає дитині володіти своїм простором. Це вчить, що охайний простір заспокоює і дає приємні відчуття.

Застилати ліжко, складати одяг, відкривати жалюзі - це прості речі, які вони можуть робити не лише для того, щоб допомогти батькам, але й допомогти собі почуватися добре та почати гарно свій день.

Догляд за домашніми тваринами. Коли дитина досягне шкільного віку, вона зможе взяти на себе відповідальність за годування домашньої тварини. Це дає їй змогу навчитися співчуття та важливості турботи про інших.

Ця відповідальність також вчить послідовності та надійності, оскільки вихованець буде залежати від дитини щодо їжі. Для дітей це потужний спосіб зрозуміти вплив їхніх дій на іншу живу істоту.

Обов'язки для підлітків

Підлітки перебувають у періоді статевого дозрівання, який супроводжується значними фізичними, психічними та емоційними змінами, і це часом може бути дуже складним.

Завдяки звичайним обов'язкам, відвертим розмовам і чітким межам підлітки можуть орієнтуватися в цих змінах і вирости здоровими, впевненими підлітками, готовими до раннього дорослішання.

Прання. Експерти рекомендують підліткам почати самостійно прати білизну. Самостійне прання вчить підлітків планувати, вивчати життєві навички, виконувати багатоетапні завдання і відчувати незалежність.

Переконайтеся тільки, що дитина також складає та прибирає свій одяг, бо залишати чисту білизну купою на підлозі не варто.

Миття посуду. Підлітки чудово вміють мити посуд та завантажувати/розвантажувати посудомийну машину. Звичайно, їхні навички миття каструль можуть бути не на належному рівні, але це важливе завдання, якому вони можуть навчитися, і яке їм точно знадобиться, коли вони стануть дорослими.

Прибирання ванної кімнати. Ніхто не любить прибирати ванну кімнату, але це завдання ви можете сміливо перекласти на підлітка. Для підлітків прибирання ванної кімнати - це процес, який вимагає уваги до деталей і розуміння гігієни.

І хоча це не те завдання, яке б хотіли виконувати підлітки, воно вчить їх важливості підтримувати чистоту не лише для них самих, в й для всіх, хто поділяє простір.

Винесення сміття. Це ще одна робота, яка зазвичай нікому не подобається, але яку підлітки цілком можуть робити. Ви можете доручити їм відповідати за сміття у своїй кімнаті чи ванній. Але також можете запропонувати виносити загальне сміття щодня або по черзі.

Догляд за домашнім улюбленцем. І у такому віці ці обов'язки можуть не обмежуватися елементарним годуванням. Можна додати вигулювання собаки, зміна котячого туалету або догляд за шерстю.

Ці завдання вчать їх відданості та співчуття. Також це допомагає їм розвинути почуття відповідальності, оскільки вони несуть його за благополуччя свого вихованця.