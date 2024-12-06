Дорожче за монети та марки: за які шалені гроші купують рідкісні ялинкові іграшки

Колекціонування ялинкових іграшок - це не просто хобі, а справжнє занурення в історію святкування Різдва. Колекціонери цінують ці предмети як символи минулого, що відображають зміни в суспільстві, моді та традиціях.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як розвивалося це захоплення, його сучасні тенденції та найбільш значущі експонати.

Історія виникнення ялинкових іграшок

Перші прикраси для ялинки з'явилися в Німеччині у XVII столітті. Тоді їх виготовляли з їстівних матеріалів - яблук, горіхів і випічки. Скляні іграшки почали виробляти лише в XIX столітті у Тюрінгії, де майстри створювали скляні кулі вручну.

До кінця століття цей тренд поширився Європою і Америкою. Іграшки поступово ставали дедалі складнішими за формою і дизайном, відображаючи популярні теми свого часу. У радянській епосі з'явилися іграшки у вигляді героїв космічної ери та сільськогосподарських продуктів.

Старовинний свічковий маятник 19 сторіччя коштує майже 26 000 гривень (фото: скриншот Violity.com)

Особливості раритетних прикрас

Колекціонери цінують старовинні прикраси, що відображають історичні епохи. Наприклад, іграшки "Shiny Brite" 1950-х років славляться яскравими кольорами і блискучими поверхнями.

У музеях можна знайти рідкісні експонати, як-от скляна кукурудза часів Хрущова або казкові персонажі вікторіанської епохи. Унікальні екземпляри часто виготовляли вручну, що додає їм цінності. Сучасні колекціонери прагнуть відшукати прикраси, які символізують ключові моменти історії.

Дореволюційних ялинкових янголів продають зараз за 21 000 гривень (фото: скриншот Violity.com)

Ялинкові іграшки як відображення культури

Прикраси відображають культурні та соціальні зміни. Наприклад, у 1960-х роках з'явилися іграшки у формі космічних кораблів через популярність космічної тематики.

Американські традиції додали ялинковому декору яскравих кольорів і химерних форм. У Японії популярні мініатюрні прикраси, що символізують удачу та достаток. Іграшки також відображають популярну культуру, зображуючи персонажів коміксів чи мультфільмів.

Радянські Дід Мороз та Снігуронька продаються за 15 000 гривень (фото: скриншот Violity.com)

Сучасні тренди в колекціонуванні

Сучасні колекціонери часто звертають увагу на іграшки з обмежених серій або ретро-стилю. Зростає інтерес до вінтажних прикрас, особливо тих, що виготовлені у ХХ столітті.

Популярними є також авторські роботи майстрів, які створюють унікальні дизайни. Важливим є і збереження старовинних прикрас у належному стані, що збільшує їхню вартість на ринку. Колекціонування стало не тільки хобі, а й вигідною інвестицією.

Навіть не іграшка, а гірлянда коштує сьогодні 10 300 гривень (фото: скриншот Violity.com)

Догляд та збереження іграшок

Щоб зберегти ялинкові прикраси в ідеальному стані, колекціонерам їх слід обережно пакувати в спеціальні коробки. Скляні іграшки варто обгортати папером або тканиною для захисту від ударів. Вологість і перепади температур можуть негативно вплинути на їхній стан, тому важливо зберігати їх у сухому місці.

Реставрацію старовинних прикрас проводять лише професіонали, щоб уникнути пошкоджень. Турбота про ці унікальні речі гарантує збереження їхньої цінності для майбутніх поколінь.

Скляна ялинкова іграшка зараз має ціну в 7777 гривень (фото: скриншот Violity.com)