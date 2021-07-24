Укрзализныця превращает отпуск в ад, или Абсолютно дикая ситуация

Я часто пользуюсь услугами Укрзализныци и честно признаюсь – с каждым годом ситуация меня все больше огорчает. После нескольких смен графиков поездов, добраться из точки А в точку Б стало напоминать сложный квест и лотерею. Найти прямой и удобный поезд изредка везет только в направление столицы, но и то – не всегда. Если путь более сложный и с пересадками, то по новым графикам почему-то поезда между собой совершенно не согласуются.

За всю свою взрослую жизнь я впервые столкнулась с абсолютно дикой ситуацией – я не могу найти билеты в отпуск для поездки с ребенком. Их просто нет. И нет, я не начала их искать за неделю до намеченной даты. Я занимаюсь мониторингом более месяца, начала смотреть варианты, как и положено – за 45 дней до отправления.

Сначала я думала, что на сайтах Укрзализныци нет еще дополнительных летних поездов на юг. Но они так и не появились. Потом я думала, что компания оптимизирует расходы и не добавляет поезда и вагоны, пока не будут проданы все билеты – и тут я снова ошиблась. Никому нет дела до того, что люди хотят попасть на юг летом.

Потом я начала искать обходные пути, и вчера на сайте Укрзализныци я нашла прекрасный вариант поездки со Львова в Одессу – через Харьков. То есть, сначала мне придется доехать поездом в Харьков, а уже оттуда на Одессу. И полтора суток с ребенком в дороге. Мало того, билет на один поезд - около 800 гривен и на второй - столько же, и это если повезет. Есть варианты люкс+купе, где на одного человека получится около 3000 гривен.

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Не поверив своим глазам, я решила копнуть глубже и понять, что же происходит с поездами по популярным направлениям.

Итак, со Львова в Одессу ходит фирменный поезд №12 – тот самый, с розетками и кондиционерами, вагоны только купе и класса "люкс". Он самый комфортный и удобный – курсирует ежедневно, выезжает вечером, приезжает утром. Билетов на него не было с момента продажи – за 45 суток. Сразу. Как показал опрос среди знакомых – билетов на него не видел никто. Купить нельзя было ни в середине июня, ни в начале июля, и нет на него билетов на август. Точнее – можно в отдельные дни найти случайный "люкс" за 2212 гривен.

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Поезд №168 Львов-Одесса. Довольно новенький поезд, не из дешевых – от 800 гривен за один билет, но с очень неудобным графиком – выезд в 9:40 со Львова и приезд в 20:56 в Одессу. То есть – минус один день отпуска. Кроме того, этот поезд ездит раз в четыре дня, что также не очень удобно. В этом поезде есть кондиционер, розетки и новые туалеты. И весь состав – вагоны купе и класса "люкс".

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Как указано на сайте Укрзализныци, есть еще один прямой поезд Львов-Одесса №26, с красивым названием "Белая акация". Но график просто поражает – только 18 и 20 августа.

Все, больше прямых поездов со Львова в Одессу нет. Из одного многомиллионного города в другой – три поезда в летнее время. Из которых два – курсируют даже не через день.

Смотрим проходящие поезда – из Черновцов едет два поезда через Львов, один выезжает глубокой ночью и приезжает в обед, на некоторые дни даже мелькают отдельные купе или люксы на него. Курсирует он только по непарным. Второй ездит до Белгород-Днестровского и ежедневно. Но билетов на него я тоже не видела – такой себе поезд-призрак.

Еще есть два поезда из Ужгорода – ночной и с выездом глубокой ночью с прибытием в обед. Первый ездит ежедневно и билетов нет совершенно, второй по непарным – билетов на него тоже нет или изредка попадаются люксы.

Итого: 9 поездов с западного направления, из которых ежедневные только три. Мы с дочкой искали разные варианты – с пересадкой в Виннице или Жмеринке. С выездом из Черновцов, Ровно или Стрыя – из городка во Львовской области в часе езды почему-то билеты есть, а вот со Львова на этот же поезд – нет.

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В печали я пошла посмотреть на стоимость билетов на самолет и поняла, что за эти деньги я могу прекрасно с дочкой слетать в Грузию. Но билеты на самолеты внутри Украины – это отдельная тема.

Намного веселее ситуация с билетами на автобусы. И я начала понимать, почему нелегальные перевозки в этой стране будут жить всегда. Потому, что автобусы есть, водители есть, билеты на эти автобусы тоже есть. Ну как билеты – половина водителей честно говорит: платите на входе. Стоимость проезда до Одессы от 600 гривен за человека. Автобусы выезжают с нескольких станций, каждый час. И в лучшем случае – треть этих автобусов ездит легально.

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Ради интереса я посмотрела другие направления. Из столицы в Одессу можно уехать разными поездами – от самого просто плацкарта до комфортного Интерсити. Цены на билеты от 155 гривен. Экспресс 2 класс – от 400 до 600 гривен (зависит от дня и времени отправления).

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А вот Харькову с билетами на Одессу тоже не сильно везет – там тоже в основном билеты в вагоны "люкс" за 2000 гривен. Но иногда попадаются купе за 700-800 гривен с вполне удобным ночным графиком.

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Жителям Чернигова повезло больше. Я нашла один поезд, на 13 августа с доступными билетами – 430 гривен купе, и плацкарт – за 242 гривны. Ни до этой даты, ни после - ни поездов, ни билетов. Но думаю, что из Чернигова несчастные пассажиры будут ехать в Одессу через Киев.

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Я как бы не против пересадок, но такого количества опозданий поездов, как в последние месяцы, я тоже давно уже не помню. Есть большой риск заночевать на вокзале в Жмеринке или в Виннице, или приехать в промежуточный пункт с опозданием на пару часов, когда поезд на Одессу уже давно уехал.

Так вот, дорогая Укрзализныця, ты пойми – реально задолбало уже. Эти окна, которые не открываются в адскую жару и заколочены гвоздями. И эти же окна, из которых нещадно дует зимой, в мороз. Отсутствие кондиционеров в вагонах с ценами на билеты, как будто они там есть. Эти "люксы", которые едва ли немногим лучше, чем купе в фирменном вагоне, но с ценой как за самолет. Эти ужасные туалеты, это временами и местами - хамское обслуживание. Эти странные графики курсирования поездов – хаотичные и непонятные. И это отношение к пассажирам, как будто это мы работаем на благо Укрзализныци, а не наоборот – вот все это, сильно задолбало.