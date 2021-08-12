На дорогах Киева появились новые зоны: как правильно водителям их проезжать
В Киеве на дорогах появились новые зоны, которые помогут уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов. Речь идет о специальных местах для ожидания водителей двухколесного транспорта перед поворотом налево.
Какие улицы ими уже оборудовали, фото и правила проезда, сообщили нам в КГГА.
"Благодаря им улучшается видимость велосипедистов во время поворотов налево, перестроения и маневров на перекрестке", - говорится в сообщении.
Где уже появились левоповоротные велосипедные зоны ожидания
На регулируемом перекрестке улиц Олеся Гончара и Ярославов Вал. Такую зону ожидания организовали в рамках продолжения велосипедной полосы на улице Олеся Гончара от улицы Ярославов Вал до Большой Житомирской.
Теперь велосипедными полосами уже соединена площадь Победы, Львовская площадь, Золотые Ворота и улица Большая Житомирская.
Скоро такие же зоны появятся на улицах Цитадельная, Бажова и Микитенко.
Фото: На дорогах Киева появились новые зоны (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Как правильно проезжать зону ожидания велосипедистам и автомобилистам?
Велосипедисты на красный сигнал светофора, чтобы повернуть налево должны перестроиться с велосипедной полосы на зону ожидания перед автомобилями, помеченную красной разметкой, и занять положение как можно левее.
Трогаться на зеленый сигнал светофора. На зеленый сигнал для поворота налево подождать на велосипедной полосе на красный сигнал и перестроиться на велосипедную зону ожидания как можно левее. Трогаться на зеленый сигнал светофора.
Важно! Необходимо обязательно подавать сигнал рукой о направлении маневра!
Автомобилисты на красный сигнал светофора должны остановиться перед первой стоп-линией у знака и разметки "Стоп".
На зеленый сигнал светофора дать возможность велосипедистам выполнить левый поворот, двигаться за велосипедистами, сохраняя дистанцию.
Ранее мы писали, что в Киеве установили новые уникальные светофоры.